القاهرة - 28 - 12 (كونا) -- أقر البرلمان العربي في جلسة اليوم الخميس قرارا مقدما من 37 عضوا يدين التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وجاء اعتماد القرار بالتصويت برفع الايدي بعد مساجلات بين بعض النواب بسبب الخلاف حول ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون السياسية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي بشأن التدخل الايراني.

وقبيل اعتماد القرار انتقد نواب في البرلمان العربي طريقة تناول تقرير اللجنة للدور الايراني واعتبروه "غير كاف وقاصر عن التعبير عن حجم التدخلات الايرانية "مقترحين اضافة قرار بادانة التدخلات الايرانية الى التقرير.

بيد ان نائب البرلمان العراقي عباس البياتي دافع عن" نهج" التقرير معتبرا أنه يراعي ما وصفه ب"المشترك العربي". وقال البياتي ان" العراق يعتز بعلاقته المتنامية بالمملكة العربية السعودية وكذلك علاقته بايران وهناك دول خليجية تعتز بعلاقتها بايران".

وعلق النائب البحريني عادل العسومي بالقول" ليس هناك دولة خليجية تعتز بعلاقتها مع ايران وليس من حقه الحديث باسم الخليجيين" مشيرا الى ضلوع ايران بمحاولة الانقلاب في البحرين.

واستغرب العسومي تقرير اللجنة يتناول التدخل الايراني" في أربعة أسطر فقط" موضحا أن ثمة مشروع قرار مقترح من 37 نائبا لادانة التدخل الايراني.

أما رئيس لجنة الشؤون السياسية والأمن القومي بالبرلمان أحمد المشرقي فقال انه كان يتوقع هذه الاعتراضات " بسبب حساسية الموضوع وصعوبة التوفيق بين الاّراء المختلفة" نافيا ما قيل عن أن التقرير لم يتناول ايران اطلاقا.

واعتبر المشرقي أن هذا الخلاف" ظاهرة صحية" مشيرا الى التقرير بانه يعكس آراء الأعضاء وليس موقفه الشخصي.

وعقب هذا السجال خرج النائب البياتي من الجلسة خلال التصويت على القرار الذي يدين التدخلات الايرانية ثم عاد بعد انتهاء التصويت.

من جانبه قال النائب بمجلس النواب المصري سعد الجمال ان" الانتماء الأول يجب أن يكون لأوطاننا وعروبتنا" مضيفا "ومن يدعي أنه له علاقة بدولة تتضرر منها دولة عربية أخرى عليها التزام بانهاء الأمر لصالح لم الشمل ورأب الصدع بين الدول الاسلامية".

وأوضح الجمال أن" من يقول اعتز بعلاقتي مع ايران يجب أن يكون له دور سياسي ودبلوماسي ويتكاتف مع الدول التي لديها مشكلة مع ايران" معتبرا أن" الخلاف في الرأي لايفسد للود قضية".

من جهة آخرى أكد عدد من النواب بالبرلمان العربي أن تقرير لجنة الشؤون السياسية والأمن القومي تناول التدخلات التركية في الشؤون العربية .(النهاية) م ف م / ر غ