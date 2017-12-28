انقرة - 28 - 12 (كونا) -- أعلن محافظ اسطنبول واصب شاهين اليوم الخميس توفير 39 ألف شرطي وأربعة آلاف من أفراد قوات الدرك لحفظ الأمن ليلة الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وقال شاهين في تصريح صحفي ان السلطات التركية اتخذت جميع الاجراءات الأمنية لاحتفال المقيمين في اسطنبول برأس السنة الميلادية مضيفا انه سيتم نشر أفراد الشرطة لحماية بعض الأماكن أيضا.

وأضاف انه تم اخطار المواقع الترفيهية لتشديد الأمن من قبل حراسها مؤكدا ان التدابير الأمنية تشمل أيضا استعدادات قطاعي الصحة والمرور والجهات المعنية الأخرى التي أعدت الخطط اللازمة لمواجهة أي طاريء. وكانت السلطات التركية فرضت حظرا على اقامة الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة في بلدتي (شيشلي) و(بشيكطاش) وساحة تقسيم في اسطنبول لأسباب أمنية في حين اتخذت تدابير مضاعفة في منطقة (بيوغلو).

وشهدت اسطنبول مقتل 39 شخصا من بينهم 27 أجنبيا واصابة 79 آخرين عندما نفذ مسلح اوزبكي الجنسية هجوما على مطعم (رينا) بالمدينة ليلة رأس السنة الميلادية 2017.

من جانب آخر واصلت السلطات التركية اليوم الخميس حملة اعتقالاتها ضد عناصر ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في عدة مدن تركية.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مصادر أمنية القول ان فرق مكافحة الإرهاب اعتقلت ثمانية أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم (داعش) بمدينة (ألازيغ) شرقي تركيا وستة آخرين في اسطنبول وثلاثة بمدينة (صقاريا) شمال غرب البلاد.

وأضافت ان السلطات التركية اعتقلت أيضا 13 شخصا بمدينة (وان) شرقي تركيا وثمانية في (ديار بكر) وواحدا في (ماردين) جنوب شرق البلاد.

وكانت السلطات التركية اعلنت في وقت سابق اليوم اعتقال 38 شخصا من بينهم أشخاص يحملون الجنسية السورية يشتبه في انتمائهم لتتنظيم (داعش) بمدينة (بورصا) شمال غرب تركيا.(النهاية) ر س / أ م س