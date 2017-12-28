طهران - 28 - 12 (كونا) -- دانت الخارجية الايرانية اليوم الخميس الهجوم الانتحاري الذي استهدف احد المراكز الثقافية في العاصمة الافغانية كابول مخلفا 40 قتيلا وحوالي 30 جريحا.

واعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في بيان صحفي عن مواساة وتضامن بلاده مع الحكومة والشعب الافغاني وأسر الضحايا خصوصا شريحة الصحفيين والمفكرين الذين قضوا في الحادث "المحزن".

واعتبر قاسمي الهجوم على المراكز الثقافية والاعلامية مؤشرا على عمق "الحقد والكراهية" لدى المنفذين وحماتهم تجاه حرية التعبير والوعي والمعرفة والفكر ووحدة الشعب الافغاني.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية اعلنت مصرع 40 مدنيا على الأقل واصابة نحو 30 اخرين في هجوم انتحاري استهدف مركزا ثقافيا يضم وكالة انباء (افغان فويس) في العاصمة كابول. (النهاية) م و