باريس - 28 - 12 (كونا) -— دانت فرنسا اليوم الخميس الهجوم الانتحاري على مركز ثقافي في العاصمة الافغانية كابول والذي ادى الى وقوع 40 قتيلا على الاقل وحوالي 30 جريحا.

واكدت الخارجية الفرنسية في بيان دعمها وتضامنها مع السلطات الافغانية في حربها على الارهاب معربة عن التعازي لاسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وكانت وزارة الداخلية الافغانية اعلنت اليوم قتل 40 مدنيا على الاقل واصابة نحو 30 اخرين في هجوم انتحاري استهدف مركزا ثقافيا في كابول.

وذكرت وسائل اعلام محلية ان ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) اعلن مسؤوليته عن الهجوم.(النهاية) م ج ز