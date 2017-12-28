الكويت - 28 - 12 (كونا) -- احتفل معهد تدريب ضباط الصف والأفراد التابع لهيئة التعليم العسكري اليوم الخميس بتخريج دورة المتطوعين الأغرار رقم (82) بعد انتهائهم من فترة التدريب الأساسي بنجاح وذلك بحضور رئيس الهيئة اللواء الركن أنور المزيدي.

ونقلت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحفي عن آمر مدرسة تدريب الأفراد العقيد الركن عذبي الحداد قوله في كلمة خلال الحفل ان المناهج والتدريبات التي تلقاها منتسبي الدورة في فترة تدريبهم بالمعهد شملت دروس عسكرية عملية ونظرية لتمكينهم من الالتحاق بوحدات الجيش المختلفة.

وشهد الحفل أداء القسم القانوني بعده أدى مجموعة من الخريجين عرضا لحركات الفصيل الصامت للقدرات والتشكيلات والمهارات العسكرية نالت استحسان الحضور من ضباط الجيش والداخلية والحرس الوطني وجمع غفير من أهالي الخريجين.(النهاية) ن ش / ج خ