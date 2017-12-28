انقرة - 28 - 12 (كونا) -- اعلنت السلطات التركية اليوم الخميس اصابة ستة جنود أتراك في هجوم شنته عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني بمدينة (هكاري) شرق تركيا.

وذكر بيان صادر عن مكتب محافظ المدينة ان مسلحي حزب العمال شنوا هجوما على قاعدتي (زير تبه) و(كيرميزي كايا) العسكريتين ببلدة (جاكورجا) في (هكاري) ما اسفر عن اصابة ستة جنود.

وأضاف ان الجنود المصابين تم نقلهم الى مستشفى (هكاري) الحكومي لتلقي العلاج في حين اطلقت القوات التركية عملية عسكرية مدعومة بغطاء جوي للقبض على منفذي الهجوم.

يذكر ان حزب العمال استأنف قتاله ضد القوات التركية في يوليو 2015 بعد توقف دام نحو ثلاثة أعوام ونصف العام واسفر القتال المتجدد بين الطرفين عن قتل أكثر من 1400 رجل امن تركي ومدني.(النهاية) ر س / م ع ب