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28 ديسمبر 2017 05:55 م
10 ربيع الآخرة 1439
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عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
البرلمان العربي يدين التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية      اجلاء الدفعة الثانية من الحالات الحرجة في غوطة دمشق      بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة      (الأرصاد) الكويتية: استقرار الأحوال الجوية في البلاد اثر امتداد مرتفع جوي      الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن شاب فلسطيني من مدينة الخليل      السلطات التركية توقف 38 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم (داعش)      التحالف الدولي ضد (داعش): المعركة لاتزال مستمرة في سوريا والمنطقة للقضاء على (داعش)      منتخبا العراق واليمن يلتقيان غدا في ختام منافسات المجموعة الثانية ل(خليجي 23)
  الإعلام
الأخبار الرئيسية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2017
28/12/2017 | LOC16:28
13:28 GMT 		| أخبار الكويت
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وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

أخبار محلية:

غزة - حكومة الوفاق الفلسطينية تدعو المستفيدين من المنحة الكويتية المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة والمتضررين من الحرب الاسرائيلية للتوجه للبنوك لتسلم الدفعات المالية الخاصة بهم والتي قدرت بأكثر من ستة ملايين دولار.(تم بثه الساعة 34ر15 بالتوقيت المحلي - 34ر12 جمت)

الكويت -وزارة الصحة الكويتية تعلن حصول مستشفى الفروانية على اعتماد المجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب والاعتراف به مركزا تدريبيا في اختصاص الامراض الجلدية والتناسلية بمعدل ستة متدربين سنويا.(تم بثه الساعة 06ر16 بالتوقيت المحلي -06ر13 جمت)

أخبار اقتصادية:

الكويت - شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) تعلن استكمالها إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار كويتي نحو (331 مليون دولار أمريكي) لأجل سبع سنوات موضحة أن حجم الاكتتاب بالاصدار فاق 45ر1 مرة.(تم بثه الساعة 46ر14 بالتوقيت المحلي - 46ر11 جمت)

أخبار دولية:

القاهرة - البرلمان العربي يعقد جلسته العامة بمقر جامعة الدول العربية لمناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ضوء التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي.(تم بثه الساعة 36ر14 بالتوقيت المحلي - 36ر11 جمت)

موسكو - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشدد على ضرورة خروج الامريكيين من سوريا بمجرد الانتهاء من عملية القضاء على الارهابيين.(تم بثه الساعة 37ر15 بالتوقيت المحلي - 37ر12 جمت)

اسطنبول - مصادر أمنية تركية تذكر أن عدد المعتقلين للاشتباه بانتمائهم إلى ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في تركيا ارتفع إلى 60 شخصا خلال الساعات الاخيرة الماضية.(تم بثه الساعة 18ر15 بالتوقيت المحلي - 18ر12 جمت)

اسلام اباد - وزارة الداخلية الأفغانية تعلن مقتل 40 مدنيا على الأقل واصابة نحو 30 اخرين في هجوم انتحاري استهدف مركزا ثقافيا في العاصمة كابول.(تم بثه الساعة 17ر15 بالتوقيت المحلي - 17ر12 جمت)

رئيسا النشرة: محمد البحر (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).
عبدالله بدران (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي-30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

الهاتف: 22271839 965+ (النشرة المحلية).
24836577 965+ (النشرة الدولية).(النهاية)
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