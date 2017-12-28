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  التربية والتعليم
هيئة (التطبيقي) الكويتية تعلن نتائج القبول للفصل الثاني 2017 / 20118
28/12/2017 | LOC16:14
13:14 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - 28 - 12 (كونا) -- اعتمد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتكليف الدكتورة فاطمة الكندري نتائج قبول الطلبة والطالبات في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة للفصل الدراسي الثاني 2017 / 2018.
وقالت الكندري في بيان صحفي اليوم الخميس ان إجمالي عدد المقبولين بلغ 5249 طالبا وطالبة من الكويتيين وغير الكويتيين موزعين حسب ترتيب الرغبات وحسب الميزانية المخصصة للقبول في الكليات والمعاهد مضيفة انه وضع في الاعتبار شرط المعدل للحاصلين على شهادة المرحلة الثانوية بتخصصيها الأدبي والعلمي.
وذكرت ان عدد المتقدمين الاجمالي بلغ 9680 فيما بلغ عدد المستوفين لشروط القبول 6472 مبينة انه بعد انتهاء عملية الفرز الآلي تم قبول 5249 طالبا وطالبة من الكويتيين وغير الكويتيين من أبناء الكويتيات ومحددي الجنسية وأبناء العسكريين والإجازات الدراسية وغيرهم من فئات القبول.
وأوضحت انه سيتم لاحقا إعلان نتائج الطلبة المقبولين في دورة تفتيش أمن المطار لوزارة الداخليه بعد استكمال الإجراءات الخاصة بهم اضافة الى طلبات منح وزير التربية ووزير التعليم العالي والمنح الحكومية.
من جانبه قال عميد القبول والتسجيل بالإنابة الدكتور مشعل المنصوري في بيان مماثل ان العمادة وخلال فترة القبول فتحت المجال أمام الطلبة الكويتيين ممن لديهم بعثات داخلية وخارجية والطلبة الذين لم تتوافق رغباتهم مع نسب القبول والبالغ عددهم 1700 طالب وطالبة.
وعزا المنصوري رفض طلبات بعض المتقدمين لأسباب عدة منها عدم استيفائهم لشروط المعدل أو عدم تناسب طلب الإجازة الدراسية مع رغباتهم أو لكونهم موظفين وليس لديهم تفرغ دراسي.
وذكر عدة اسباب اخرى منها أن يكون للمتقدم قبول سابق أو انه قام بسحب أوراقه أو ان النسبة لم تمكن بعضهم من القبول في المعاهد الأخرى مشيرا الى انه يمكن الاطلاع على نتائج القبول والمواعيد الضرورية المتعلقة بالطلبة المقبولين من خلال موقع الهيئة الالكتروني او من خلال مراجعة مقر العمادة.(النهاية) س ص / ط أ ب
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