عام وزير الدفاع الكويتي يصل الى السعودية 28/12/2017 | LOC16:13

13:13 GMT | الأخبار العالمية اعادة مصححة الرياض - 28 - 12 (كونا) -- وصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والوفد المرافق له إلى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وسفير دولة الكويت لدى الرياض الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح والملحق العسكري في السفارة العميد الركن محمد الفرحان.

ويرافق الشيخ ناصر صباح الأحمد كل من وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وآمر القوة البرية اللواء الركن خالد الصالح الصباح والشيخ عبدالله ناصر صباح الاحمد والشيخ حمد خالد المالك الصباح.

يذكر ان الشيخ ناصر الصباح تلقى الأحد الماضي دعوة كريمة من ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لزيارة رسمية إلى المملكة.(النهاية) م د م إطبع أرسل حفظ Share مشاركة