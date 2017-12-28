الكويت - رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم يؤكد اهمية استضافة الكويت لمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية بعد استضافتها القمة الخليجية وبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في عودة المياه الى مجاريها.

الكويت - نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة (خليجي 23) أنس الصالح يتمنى من الفرق والاجهزة الاعلامية التي تتولى تغطية فعاليات البطولة "تجسيد الروح الايجابية في التنافس الشريف بين الاشقاء بعيدا عن كل ما يعكر صفو اجوائها".

الكويت - نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله يقول إن آليات العمل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية "لن تجمد أو تعطل" لوجود قناعة بأنه مهما بلغ حجم الاختلاف يجب على المجلس النأي عنه.

الكويت - نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله يؤكد عدم تأثر العلاقات (الكويتية - الأمريكية) عقب الموقف الكويتي الرافض لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

الكويت - نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله يؤكد ارتكاز النشاط الدبلوماسي خلال عضوية دولة الكويت غير الدائمة بمجلس الامن الدولي (2018-2019) على البعد الانساني والتحرك مع الدول الاعضاء في المجلس لدعم الدبلوماسية "الوقائية".

الرياض - الهيئة اليمنية - الكويتية للاغاثة تدشن قافلة طبية عاجلة في محافظة (شبوة) اليمنية ضمن حملة (الكويت إلى جانبكم) مقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة.

موسكو - اصابة 10 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة في متجر للبضائع في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية. (النهاية) م م ج