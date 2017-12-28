باريس - 27 - 12 (كونا) -- رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل اليوم الأربعاء بتبادل الاسرى بين المتحاربين في شرق اوكرانيا وشجعا على اتخاذ المزيد من الخطوات المتبادلة بين الجانبين.

ووصف ماكرون وميركل في بيان مشترك عملية تبادل نحو 300 أسير بين اوكرانيا والمتمردين الموالين لروسيا بأنه تطور ايجابي.

وقال قصر الاليزيه في بيان ان كلا الزعيمين "يواصلان تشجيع الجانبين على تسهيل تبادل جميع المعتقلين المتبقين وضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى جميع المحتجزين وتسهيل عملية البحث عن المفقودين".

وتشكل فرنسا والمانيا مع روسيا واوكرانيا جزءا من عملية مجموعة (نورماندي) التي تسعى لايجاد نهاية للحرب في اوكرانيا.

وكانت السلطات الاوكرانية والانفصاليون في شرق البلاد أجروا في وقت سابق اليوم عملية واسعة النطاق لتبادل الاسرى والمحتجزين حيث أفرجت السلطات الأوكرانية عن 237 محتجزا بموجب اتفاق شاركت فيه الكنيسة الارثوذكسية الروسية ومنظمات إنسانية فيما أفرج الانفصاليون في الأقاليم الشرقية المعروفة باسم (دونباس) عن 73 محتجزا آخر بموجب الاتفاق.

تجدر الاشارة إلى أن اتفاقية (مينسك) التي وقعها الطرفان في فبراير 2015 نصت على تبادل الاسرى والمحتجزين وفقا لمبدأ "الجميع مقابل الجميع".

وكانت اقاليم دونيتسك ولوغانسك الواقعة في شرق اوكرانيا قد اعلنت انفصالا احادي الجانب عن اوكرانيا في ابريل 2014 على إثر الاطاحة بنظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في كييف.

وقد أدت تلك الخطوة لنزاع مسلح دموي تسبب في سقوط آلاف الضحايا وحدوث دمار واسع النطاق في مناطق شرق أوكرانيا بالإضافة إلى نزوح نحو مليون لاجئ إلى روسيا. (النهاية) ج ك / م م ج