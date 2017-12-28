طهران - 27 - 12 (كونا) -- أعلنت السلطات الايرانية أن هزة أرضية بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر ضربت مساء اليوم الاربعاء بلدة (هجدك) في محافظة كرمان جنوب شرق ايران.

وذكرت وكالة انباء (ارنا) الإيرانية نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران ان الهزة الارضية وقعت عند الساعة التاسعة و31 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي على عمق تسعة كيلومترات من سطح الارض.

ومن جانبه اوضح المتحدث باسم لجنة ادارة الازمة في محافظة كرمان مصطفى اية الله موسوي ان الهزة الارضية لم تسفر عن وقوع اي خسائر مادية او بشرية.

وكانت مدن محافظة (كرمان) الايرانية قد تعرضت في مطلع شهر ديسمبر الجاري لأكثر من 1381 هزة ارتدادية كانت أشدها بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر. (النهاية) ف ز / ه س ص