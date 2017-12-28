الرياض - 27 - 12 (كونا) -- بحث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الاربعاء اوجه التعاون الثنائي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) انه جرى خلال اللقاء استعراض مبادرات الاتحاد الدولي لكرة القدم وأوجه التعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة والفيفا والفرص الواعدة لتطويره.

وحضر اللقاء المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفان بدا في وقت سابق اليوم زيارة رسمية للسعودية.(النهاية) ا د / ط ب