الكويت - 27 - 12 (كونا) -- في واحدة من الامسيات الفنية والثقافية التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وفاء لعمالقة الفن الكويتي اجتمع محبو الفنان الراحل عبدالحسين عبد الرضا مساء اليوم الاربعاء لمشاهدة اوبريت (بساط الفقر) الذي يعد من ابرز اعماله الفنية.

وما بين مشاعر البهجة والاشتياق التي ابداها الحضور في مسرح عبدالحسين عبدالرضا احيت فرقة (الطرب الاصيل) بقيادة المايسترو جمال الخلب واشراف الموسيقار الدكتور صالح حمدان هذه الليلة المميزة وفاء للكوميدي الراحل الذي يعد علامة فارقة في تاريخ الفن الخليجي والعربي.

واكتملت لوحات (الاوبريت) الذي جاء في حلة جديدة معتمدا على اداء كورال الفرقة برقصات وازياء جميلة وفقا لمقطوعاته إذ تنوعت ما بين المصرية والعراقية والهندية واللبنانية في حين جاءت خلفيات المسرح معبرة فتارة تعرض صورا للفنان الراحل وتارة صورا لبلاده الكويت.

وتدور قصة اوبريت (بساط الفقر) حول ثلاثة اشخاص يتقدمون لخطبة فتاة احدهم غني والثاني جميل والفقير الذي وافقت عليه وهو لا يملك سوى (البساط) فيسافران به الى العراق ومصر ولبنان ثم الهند التي يسرق فيها البساط فلا يتمكن البطلان من العودة الى ديارهما.

والاوبريت بطولة الفنانين سعاد عبدالله وابراهيم الصلال ومحمد جابر وهو من تأليف الكاتب والشاعر الراحل فائق العبدالجليل وألحان سعيد البنا واخراج فيصل الضاحي وعرض للمرة الاولى عام 1979.

والراحل عبدالحسين عبدالرضا من مواليد عام 1939 يعد من ابرز رواد الفن الخليجي والعربي اذ استطاع ان يخلد اسمه بين الكثير من الفنانين المشاهير لا سيما شخصية (حسين) في المسلسل الكوميدي الكويتي الخالد (درب الزلق) الذي يعد من اشهر وابرز المسلسلات الخليجية على الاطلاق بمزاملة رفيق دربه الفنان الكويتي سعد الفرج.

وحمل الراحل الذي وافته المنية في اغسطس 2017 من خلال اعماله هموم الشارع العربي والخليجي بشكل خاص في ازمنة مختلفة اذ تمكن من ملامسة قلوب الجمهور عبر بساطة الطرح وعفوية الاداء ما اكسبه شهرة واسعة على المستويين الخليجي والعربي. (النهاية) ش ه د / م ص ع