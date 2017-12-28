رياضة رئيس اللجنة العليا ل(خليجي 23) يؤكد ضرورة تجسيد الروح الايجابية في التنافس بين الاشقاء 27/12/2017 | LOC22:42

19:42 GMT | أخبار الكويت الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 23) أنس الصالح عن سعادته لاستضافة الكويت فعاليات البطولة متمنيا من الفرق والاجهزة الاعلامية التي تتولى تغطية فعالياتها الى "تجسيد الروح الايجابية في التنافس الشريف بين الاشقاء بعيدا عن كل ما يعكر صفو اجوائها".

وأضاف الصالح في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان اقامة هذه الدورة واستمرارها على ارض دولة الكويت تعد فرصة كبيرة لتواصل الشباب الخليجي ولقائهم وتنافسهم في واحدة من أكثر الرياضات شعبية.

وأشاد بما تتحلى به الفرق الخليجية من روح رياضية وتنافس شريف وشعور بالمسؤولية يعكس حرصا كبيرا على انجاح هذه الدورة وادراكا لاهدافها ومقاصدها النبيلة لاسيما تعزيز التواصل وزيادة اللحمة بين الشباب والشعوب الخليجية. (النهاية) م ص ع إطبع أرسل حفظ Share مشاركة