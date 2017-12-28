الرياض - 27 - 12 (كونا) -- بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء مع رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم عددا من القضايا الاقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) انه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تنميتها اضافة الى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي والوزير المرافق ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان ومسؤولين اخرين اضافة الى الوفد المرافق لرئيس الوزراء التركي.

وكان رئيس الوزراء التركي قد بحث في وقت سابق اليوم مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مستجدات الأوضاع في المنطقة إضافة الى العلاقات الثنائية.

ووصل بن يلدريم الى الرياض اليوم في زيارة رسمية للسعودية تعد الاولى له منذ توليه منصبه.(النهاية) ا د / ط ب