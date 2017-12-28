موسكو - 27 - 12 (كونا) -- اصيب 10 اشخاص بجروح اليوم الاربعاء جراء انفجار عبوة ناسفة في متجر للبضائع في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

ونقلت وكالة انباء انترفاكس عن مصادر امنية قولها ان 10 اشخاص اصيبوا بجروح احدهم في حالة حرجة للغاية نتيجة لانفجار عبوة ناسفة محشوة بقطع معدنية في متجر للبضائع في سانت بطرسبورغ.

واضافت الوكالة ان السلطات الامنية باشرت التحقيق في الحادث الذي ياتي بعد حوالي اسبوع من اعلان السلطات الروسية اعتقال افراد خلية كانت تخطط للقيام بعمليات ارهابية واسعة النطاق في عدد من المدن الروسية خلال عطلة اعياد راس السنة بناء على معلومات تلقتها من اجهزة استخباراتية امريكية.

يذكر ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اشاد خلال اتصال اجراه مع نظيره الامريكي دونالد ترامب بالتعاون الامني القائم بين البلدين.(النهاية) ا س / ا م م