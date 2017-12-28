القاهرة - 27 - 12 (كونا) -- قررت محكمة مصرية اليوم الأربعاء احالة أوراق ثلاثة من أعضاء جماعة (الاخوان المسلمين) الى المفتي لقيامهم باطلاق اعيرة نارية على سيارة شرطة بمحافظة الشرقية شمال شرق القاهرة في مايو 2015 ما أسفر عن مقتل واصابة ثلاثة شرطيين.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) أن ذلك جاء خلال الجلسة التي عقدتها "دائرة الارهاب" بمحكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد امبابي.

وكشفت التحريات أن ثلاثة من أعضاء "جماعة الاخوان المسلمين" تربصوا لسيارة الشرطة التي يستقلها المجني عليهم أثناء قيامهم بدورهم الأمني وقاموا باطلاق الأعيرة النارية ما أسفر عن مقتل شرطي واصابة اثنين آخرين وحدوث تلفيات بسيارة الشرطة وتم القبض عليهم واحالتهم للنيابة التي قدمتهم لدائرة الارهاب.(النهاية) ا س م / م م ج