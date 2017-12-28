واشنطن - 27 - 12 (كونا) -- أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) اليوم الأربعاء أن القوات المحلية الشريكة للتحالف في سوريا بدأت عمليات لطرد عناصر التنظيم من مناطق البادية بجنوب البلاد.

وقالت قوة المهام المشتركة للتحالف في بيان إن "قوات (مغاوير الثورة) الشريكة للتحالف في سوريا بدأت منذ السبت الماضي سلسلة عمليات برية لتطهير مناطق البادية بجنوب البلاد من عناصر داعش".

وأضاف أن تلك العمليات "الناجحة" جاءت عقب "اشتباكات" في وقت سابق من ديسمبر الجاري قتلت فيها قوات مغاوير الثورة الكثير من عناصر (داعش) في منطقة تجنب الاشتباك المعترف بها من جانب النظام السوري وروسيا.

وقال الجنرال الأمريكي جيمس جيرارد قائد العمليات الخاصة لقوات التحالف الدولي إن تلك العمليات جاءت نتيجة للتعاون والتخطيط بين التحالف والقوات الشريكة مؤكدا انها عرقلت قدرة (داعش) على الحركة بحرية وطهرت الكثير من الكهوف من عناصر التنظيم الذين استخدموا تلك الكهوف لتخزين الأسلحة والمتفجرات ومعدات الاتصال وفق البيان.(النهاية) ر م / ه س ص