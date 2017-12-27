 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
27 ديسمبر 2017 05:43 م
09 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
استطلاع: 47 بالمئة من الألمان يفضلون رحيل المستشارة انجيلا ميركل      (السكنية) الكويتية تبدأ تسليم اذونات بناء (483) قسيمة ب(غرب عبدالله المبارك)      مدرب المنتخب الاماراتي: نحترم المنتخب الكويتي رغم خسارته امام السعودية وعمان      مدرب منتخب عمان: سنلعب امام السعودية للفوز والتأهل لنصف نهائي (خليجي 23)      مقتل شخص واصابة 57 آخرين جراء زلزال ضرب العاصمة طهران ومحافظة البرز      الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين من كوريا الشمالية
  الشؤون الإجتماعية
(الشؤون) الكويتية: فعلنا قانون المسنين لتقديم أفضل الخدمات لنحو 50 الف مسن
27/12/2017 | LOC17:04
14:04 GMT 		| أخبار الكويت
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
نموذج لمبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة اشبيلية
نموذج لمبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة اشبيلية

الكويت - 27 - 12 (كونا) -- كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية سعد الخراز عن وجود تنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتفعيل مواد القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين بما يسهم بتقديم افضل الخدمات لنحو 50 ألف مسن في الكويت.
وقال الخراز في تصريح صحفي اليوم الاربعاء انه مع تفعيل مواد القانون ستشهد الكويت لاول مرة تقديم خدمات لكبار السن لم تقدم لهم من قبل مبينا ان منها تخصيص مواقف سيارات في الجهات الحكومية والاهلية والجمعيات التعاونية مع تصميم شعار خاص ليوضع في سيارات المستحقين من هذه الفئة.
وذكر انه تم عقد اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الداخلية لتفعيل ما ورد في قانون المسنين واعتماد الشعار وقياسات اللوحات لمواقف كبار السن مضيفا ان الداخلية ستعمل بها في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والاسواق التجارية . وكشف عن التوجه لانشاء منتجع لكبار السن في مدينة صباح الاحمد يخدم هذه الفئة وذويهم ويقدم كل انواع الرعاية الايوائية والنهارية والخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والثقافية والترفيهية والدينية لهم.
واوضح ان هناك تنسيقا مع الجهات السكنية لتوفير ارض بمساحة 100 الف متر مربع للمشروع مبينا ان المنتجع يخدم مايقارب 50 الف مسن فوق 65 عاما من كل المحافظات. واضاف انه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للمشاركة في تصميم المشروع والاتفاق على تقديم خدماتها لكبار السن ومنها وزارة الصحة والمشروعات السياحية.
وقال ان من المواد التي تم تفعيلها في قانون رعاية كبار السن المادة رقم 9 حيث تم توفير بطاقة اولوية لكبار السن وتوزيعها للمستحقين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات المعنية. وذكر ان من بين مشاريع خطة التنمية الخاصة بوزارة الشؤون مشاريع لكبار السن ومنها انشاء مركز لرعاية المسنين في محافظة حولي حيث تم توقيع العقد الخاص بذلك بتكلفة قيمتها مليون و796 الف دينار (نحو 6 ملايين دولار) على مساحة 3000 متر مربع اضافة الى الاعداد لتوقيع عقد انشاء مركز لرعاية كبار السن في منطقة اشبيلية بمحافظة الفروانية على مساحة 5060 متر مربع.
واوضح ان هذه المراكز تحتوي على عيادات للاسنان ومكاتب للبحث الاجتماعي ومصليات ومختبرات صحية ومساحات خضراء واجنحة علاج طبيعي فضلا عن العمل على انشاء وحدة للرعاية النهارية للمسنين في محافظة الجهراء.(النهاية) م ذ / ع ب د
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية سعد الخراز
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية سعد الخراز
نموذج لمبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة حولي
نموذج لمبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة حولي
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   السعودية وعمان يلتقيان غدا في ختام منافسات المجموعة الأولى ل(خليجي 23)
2.   أبرز الأحداث الخليجية التي شهدها عام 2017
3.   وزير الخارجية الكويتي: حادث الاعتداء على الطالب الكويتي بالأردن محل اهتمامنا منذ وقوعه
4.   رئيس مجلس الأمة: الكويت تستضيف مؤتمر البرلمانات الخليجية 8 يناير بناء على رغبة سمو الأمير ومشاركة الدول الست
5.   سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 36 سنتا ليبلغ 87ر61 دولار
6.   البرلمان العربي يوصي بإدراج بند طارئ حول القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS