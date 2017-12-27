الشؤون الإجتماعية (الشؤون) الكويتية: فعلنا قانون المسنين لتقديم أفضل الخدمات لنحو 50 الف مسن 27/12/2017 | LOC17:04

14:04 GMT | أخبار الكويت نموذج لمبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة اشبيلية الكويت - 27 - 12 (كونا) -- كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية سعد الخراز عن وجود تنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتفعيل مواد القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين بما يسهم بتقديم افضل الخدمات لنحو 50 ألف مسن في الكويت.

وقال الخراز في تصريح صحفي اليوم الاربعاء انه مع تفعيل مواد القانون ستشهد الكويت لاول مرة تقديم خدمات لكبار السن لم تقدم لهم من قبل مبينا ان منها تخصيص مواقف سيارات في الجهات الحكومية والاهلية والجمعيات التعاونية مع تصميم شعار خاص ليوضع في سيارات المستحقين من هذه الفئة.

وذكر انه تم عقد اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الداخلية لتفعيل ما ورد في قانون المسنين واعتماد الشعار وقياسات اللوحات لمواقف كبار السن مضيفا ان الداخلية ستعمل بها في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والاسواق التجارية . وكشف عن التوجه لانشاء منتجع لكبار السن في مدينة صباح الاحمد يخدم هذه الفئة وذويهم ويقدم كل انواع الرعاية الايوائية والنهارية والخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والثقافية والترفيهية والدينية لهم.

واوضح ان هناك تنسيقا مع الجهات السكنية لتوفير ارض بمساحة 100 الف متر مربع للمشروع مبينا ان المنتجع يخدم مايقارب 50 الف مسن فوق 65 عاما من كل المحافظات. واضاف انه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للمشاركة في تصميم المشروع والاتفاق على تقديم خدماتها لكبار السن ومنها وزارة الصحة والمشروعات السياحية.

وقال ان من المواد التي تم تفعيلها في قانون رعاية كبار السن المادة رقم 9 حيث تم توفير بطاقة اولوية لكبار السن وتوزيعها للمستحقين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات المعنية. وذكر ان من بين مشاريع خطة التنمية الخاصة بوزارة الشؤون مشاريع لكبار السن ومنها انشاء مركز لرعاية المسنين في محافظة حولي حيث تم توقيع العقد الخاص بذلك بتكلفة قيمتها مليون و796 الف دينار (نحو 6 ملايين دولار) على مساحة 3000 متر مربع اضافة الى الاعداد لتوقيع عقد انشاء مركز لرعاية كبار السن في منطقة اشبيلية بمحافظة الفروانية على مساحة 5060 متر مربع.

واوضح ان هذه المراكز تحتوي على عيادات للاسنان ومكاتب للبحث الاجتماعي ومصليات ومختبرات صحية ومساحات خضراء واجنحة علاج طبيعي فضلا عن العمل على انشاء وحدة للرعاية النهارية للمسنين في محافظة الجهراء.(النهاية) م ذ / ع ب د إطبع أرسل حفظ Share مشاركة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية سعد الخراز نموذج لمبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة حولي