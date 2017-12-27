غزة - 27 - 12 (كونا) -- حملت حركة (حماس) الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المأساوية التي يمر بها قطاع غزة خصوصا في القطاع الصحي الذي يشهد الاضرابات عن العمل نتيجة عدم صرف الرواتب المتاخرة.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن القطاع الصحي في غزة امسى على شفا الانهيار من جراء عدم قيام الحكومة بواجباتها واستمرار الرئيس عباس "بإجراءاته ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكد برهوم أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار هذه "السياسة المقيتة" معتبرا ان الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني يتطلب من الرئيس والحكومة القيام بواجباتهم كاملة وتوفير الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة على حد سواء.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في تصريح صحفي إن وزير الصحة جواد عواد في الحكومة الفلسطينية قام بإبلاغهم رسميا بتخصيص مبلغ 8ر1 مليون شيكل (ما يعادل 514 الف دولار ) بشكل عاجل وكدفعة من اولى لشركات النظافة والتغذية.

واضاف " كما سيخصص مبلغ 3ر1 مليون شيكل (ما يعادل 371 الف دولار) لشركات النظافة و 500 الف شيكل (ما يعادل 142 الف دولار) لشركة التغذية".

وأضح انه تم ابلاغ شركات النظافة للعدول عن اضرابها مؤكدا أنه يشكل تهديدا مباشرا على مجمل الخدمات الصحية.

وتفاقم الوضع الصحي في غزة اثر إضراب عمال النظافة في المستشفيات عن العمل امس الثلاثاء وذلك لعدم صرف رواتبهم منذ اربعة أشهر ما ادي الي اغلاق اقسام في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة .

تأتي هذه الاضرابات في ظل انتظار الحكومة الفلسطينية استكمال ملفات المصالحة الوطنية والمشاورات بين حركتي فتح و حماس لتمكينها من أداء مهامها في كل الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة. (النهاية) و ا ب / م م