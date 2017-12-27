 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
27 ديسمبر 2017 05:42 م
09 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
استطلاع: 47 بالمئة من الألمان يفضلون رحيل المستشارة انجيلا ميركل      (السكنية) الكويتية تبدأ تسليم اذونات بناء (483) قسيمة ب(غرب عبدالله المبارك)      مدرب المنتخب الاماراتي: نحترم المنتخب الكويتي رغم خسارته امام السعودية وعمان      مدرب منتخب عمان: سنلعب امام السعودية للفوز والتأهل لنصف نهائي (خليجي 23)      مقتل شخص واصابة 57 آخرين جراء زلزال ضرب العاصمة طهران ومحافظة البرز      الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين من كوريا الشمالية
  الشؤون السياسية
(حماس) تحمل الرئيس الفلسطيني مسؤولية تفاقم الأوضاع الانسانية بغزة
27/12/2017 | LOC17:01
14:01 GMT 		| الأخبار العربية
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
تراكم النفايات داخل اقسام مجمع الشفاء الطبي بسبب اضراب عمال النظافة
تراكم النفايات داخل اقسام مجمع الشفاء الطبي بسبب اضراب عمال النظافة
غزة - 27 - 12 (كونا) -- حملت حركة (حماس) الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المأساوية التي يمر بها قطاع غزة خصوصا في القطاع الصحي الذي يشهد الاضرابات عن العمل نتيجة عدم صرف الرواتب المتاخرة.
وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن القطاع الصحي في غزة امسى على شفا الانهيار من جراء عدم قيام الحكومة بواجباتها واستمرار الرئيس عباس "بإجراءاته ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وأكد برهوم أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار هذه "السياسة المقيتة" معتبرا ان الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني يتطلب من الرئيس والحكومة القيام بواجباتهم كاملة وتوفير الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة على حد سواء.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في تصريح صحفي إن وزير الصحة جواد عواد في الحكومة الفلسطينية قام بإبلاغهم رسميا بتخصيص مبلغ 8ر1 مليون شيكل (ما يعادل 514 الف دولار ) بشكل عاجل وكدفعة من اولى لشركات النظافة والتغذية.
واضاف " كما سيخصص مبلغ 3ر1 مليون شيكل (ما يعادل 371 الف دولار) لشركات النظافة و 500 الف شيكل (ما يعادل 142 الف دولار) لشركة التغذية".
وأضح انه تم ابلاغ شركات النظافة للعدول عن اضرابها مؤكدا أنه يشكل تهديدا مباشرا على مجمل الخدمات الصحية.
وتفاقم الوضع الصحي في غزة اثر إضراب عمال النظافة في المستشفيات عن العمل امس الثلاثاء وذلك لعدم صرف رواتبهم منذ اربعة أشهر ما ادي الي اغلاق اقسام في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة .
تأتي هذه الاضرابات في ظل انتظار الحكومة الفلسطينية استكمال ملفات المصالحة الوطنية والمشاورات بين حركتي فتح و حماس لتمكينها من أداء مهامها في كل الوزارات الفلسطينية بقطاع غزة. (النهاية) و ا ب / م م
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
احد الممرات في مجمع الشفاء الطبي بغزة وتراكم النفايات
احد الممرات في مجمع الشفاء الطبي بغزة وتراكم النفايات
النفايات علي أبواب مجمع الشفاء الطبي بسبب اضراب عمال النظافة
النفايات علي أبواب مجمع الشفاء الطبي بسبب اضراب عمال النظافة
تراكم النفايات بمجمع الشفاء الطبي
تراكم النفايات بمجمع الشفاء الطبي
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   السعودية وعمان يلتقيان غدا في ختام منافسات المجموعة الأولى ل(خليجي 23)
2.   أبرز الأحداث الخليجية التي شهدها عام 2017
3.   وزير الخارجية الكويتي: حادث الاعتداء على الطالب الكويتي بالأردن محل اهتمامنا منذ وقوعه
4.   رئيس مجلس الأمة: الكويت تستضيف مؤتمر البرلمانات الخليجية 8 يناير بناء على رغبة سمو الأمير ومشاركة الدول الست
5.   سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 36 سنتا ليبلغ 87ر61 دولار
6.   البرلمان العربي يوصي بإدراج بند طارئ حول القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS