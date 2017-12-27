رياضة القناة الثالثة الرياضية جهود جبارة وصورة رائعة ل(خليجي 23) 27/12/2017 | LOC15:24

12:24 GMT | الأخبار العالمية مدير القناة الثالثة الرياضية بدر الطراروة من فهد العنزي الكويت - 27 - 12 (كونا) -- منذ اعلان استضافة الكويت لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 برعاية أميرية سامية بذلت القناة الثالثة جهودها كافة من أجل تغطية أحداث البطولة واخراجها بصورة مميزة وتقنية عالية الجودة.

وخصصت القناة بمناسبة استضافة الكويت لبطولة (خليجي 23) ساعات كثيرة من البث المباشر اضافة الى العديد من البرامج المسجلة التي تعنى بالبطولة واحداثها.

وقال مدير القناة بدر الطراروة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء ان اهم ما تقوم به القناة هو نقل المباريات بجودة وتقنية عالية جدا لبثها في جميع القنوات الخليجية والعربية الناقلة للبطولة.

وأضاف الطراروة ان القناة تبث مباشرة ويوميا استديوهات مصاحبة للمباريات في الملاعب لتحليل ومناقشة أبرز احداث المباراة فنيا وتحكيميا وجماهيريا بمشاركة نخبة من أميز المحللين في هذا المجال من اللاعبين القدامى والمدربين والحكام المعتزلين.

وذكر ان القناة تبدأ يوميا بعرض برنامج (اهل الدار) من المركز الاعلامي في فندق الشيراتون والذي يستضيف شخصيات رياضية وصحفية واعلامية للحديث عن أجواء البطولة.

وبين ان القناة تبث أيضا يوميا برنامج (خليجي 23) عقب المباريات لالقاء الضوء على كل الاحداث اليومية من مباريات وتصريحات وردود فعل بكل مهنية وحياد مشيدا بجهود جميع العاملين في القناة.

وأعرب عن أمله في ان تنال تغطية القناة الثالثة للبطولة على رضا المتاعبين من داخل الكويت وجميع الدول الخليجية والعربية.(النهاية) ف ش ا / خ ن ش إطبع أرسل حفظ Share مشاركة