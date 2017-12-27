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  اقتصاد
الاقتصاد الاسباني ينمو بنسبة 8ر0 بالمئة في الربع الأخير من العام الجاري
27/12/2017 | LOC15:43
12:43 GMT 		| الأخبار العالمية
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مدريد - 27 - 12 (كونا) -- قال البنك المركزي الاسباني ان الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نما وفق تقديراته بنسبة 8ر0 بالمئة في الربع الرابع من العام الجاري.
وأضاف البنك في تقرير صدر اليوم الأربعاء ان استمرار نمو الصادرات الاسبانية إلى الخارج عوض الآثار السلبية المترتبة على حالة عدم الاستقرار في إقليم (كتالونيا) التي تسببت في نزوج أكثر من 3000 شركة إلى مناطق أخرى في إسبانيا وتراجع الطلب المحلي والاستثمارات في الربع الأخير من السنة.
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بنسبة 4ر2 في المئة في 2019 وبنسبة 1ر2 بالمئة في 2020.
يذكر ان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 8ر0 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري و9ر0 بالمئة في الربع الثاني وبنسبة 8ر0 في الربع الأول منه.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 2ر3 بالمئة في عام 2016 بعدما ارتفع بواقع 8ر0 بالمئة في الربعين الأول والثاني على السواء وبنسبة 7ر0 بالمئة في الربعين الثالث والرابع.(النهاية) ه ن د
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