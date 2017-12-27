الكويت - 27 - 12 (كونا) -- اعلنت وزارة الخدمات الكويتية اليوم الاربعاء انها نسقت مع وزارة الداخلية لتشكيل لجان طوارئ لرصد استعدادات الوزارة في مواجهة كل الاحتمالات والاجراءات المتخذة بشأن خطة العمل في حالات الطوارئ.

وقالت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة الاجتماع الاول للجنة (حالات الطوارئ) الذي ترأسته وكيلة الوزارة بالإنابة بثينة السبيعي لبحث خطط الطوارئ والخطط البديلة والاستعدادات لمواجهة الازمات والكوارث ان تشكليل لجان الطوارىء يعد اضافة الى عمل الوزارة القائم لضمان استمرار عمل الشبكات السلكية واللاسلكية عند حدوث اي طارىء.

من جهتها اوضحت السبيعي ان اللجنة تهدف الى التحكم والتقليل من الآثار المترتبة على حدوث اي كارثة وتنظيم الطريقة المثلى للتعامل معها وضمان استمرار عمل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال خطة تفصيلية للاستجابة السريعة والمناسبة لحجم الكارثة ونوعها كرد فعل اولي وتحديد مسؤولية كل من القطاعات والادارات.

وذكرت انه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الاماكن الحيوية التابعة للوزارة ورفع تقرير للجنة على ان يتم عرضه على وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري اضافة الى تكليف أعضاء اللجنة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة جاهزية الملاجئ التابعة للوزارة واجراء الصيانة اللازمة لها.

واشارت الى انه تم بحث خطط الطوارئ والخطط البديلة والاستعدادات المناسبة للوقوف على بيان مدى الجاهزية والاستعداد والتنسيق بين الاجهزة والفرق المعنية بمجالات التعامل مع حالات الطوارئ.

وأكدت أهمية اتخاذ كل الاستعدادات وإجراءات الحماية اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع الموظفين والمنشآت وتوفير جميع سبل وتدابير الحماية وفقا لخطط الطوارئ المحددة في هذا الشأن. (النهاية) س خ م / خ ع ح