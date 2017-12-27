أخبار محلية:

الكويت - وزارة الصحة الكويتية تعلن استضافتها 22 طبيبا استشاريا عالميا خلال شهر يناير المقبل لتشخيص واجراء العمليات الجراحية للحالات المرضية الصعبة والطارئة.(تم بثه الساعة 06ر15 بالتوقيت -06ر12 جمت)

الكويت - رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يعلن استضافة الكويت مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية بحضور الدول الخليجية الست في الثامن من يناير المقبل وذلك بناء على رغبة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.(تم بثه الساعة 19ر13 بالتوقيت المحلي - 19ر10 جمت)

الكويت - جمعية الهلال الأحمر الكويتي تعلن تنفيذ الحملة الثالثة للمشاريع الصحية في محافظتي أبين وتعز باليمن بالتعاون مع شبكة (استجابة) للأعمال الانسانية وتتضمن مخيمات طبية وعيادات متنقلة وبرنامجا لسوء التغذية وتوزيع الكراسي المتحركة والتجهيزات الطبية.(من اروى الوقيات) (تم بثه الساعة 30ر11 بالتوقيت المحلي - 30ر8 جمت)

الكويت - الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي يؤكد أن حادث الاعتداء الذي تعرض له طالب ضابط كويتي في الأردن كان محل اهتمام ومسؤولية وزارة الخارجية منذ اليوم الأول لوقوعه.(تم بثه الساعة 02ر11 بالتوقيت المحلي - 02ر8 جمت)

أخبار دولية:

الرياض - رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم يبدأ زيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية يجري خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان حول تطورات الاوضاع الاقليمية والدولية الى جانب سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.(تم بثه الساعة 45ر14 بالتوقيت المحلي - 45ر11 جمت)

عمان - قوى كردية في شمال سوريا تعلن عن تأسيس قوة عسكرية جديدة تحت مسمى (جيش شمال سوريا) بدعم من الولايات المتحدة في محافظتي الرقة ودير الزور شمال وشرق سوريا.(تم بثه الساعة 19ر15 بالتوقيت المحلي - 19ر12 جمت)

انقرة - تقارير اعلامية تذكر ان القوات الأمنية التركية قتلت 1190 ارهابيا خلال أكثر من 50 الف عملية نفذتها منذ مطلع العام الحالي.(تم بثه الساعة 48ر14 بالتوقيت المحلي - 48ر11 جمت) الخرطوم - الجيش السوداني يعلن سقوط طائرة تدريب عسكرية بولاية البحر الأحمر ومصرع قائدها.(تم بثه الساعة 38ر14 بالتوقيت المحلي - 38ر11 جمت)

رئيسا النشرة: محمد البحر (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

عبدالله بدران (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).

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