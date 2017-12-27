الكويت - 27 - 12 (كونا) -- اكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء اهمية استضافة الكويت لمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية بعد استضافتها القمة الخليجية وبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في عودة المياه الى مجاريها.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب جلسة المجلس ان عقد القمة الخليجية في الكويت بعد جهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإقامة دورة الخليج على أرض الكويت واستضافتها مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية في يناير المقبل "أمور تبعث الأمل في نفوس الجميع بأن تعود المياه إلى مجاريها".

وأوضح ان استضافة مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية في 8 و9 يناير المقبل جاءت بناء على رغبة سامية من سمو أمير البلاد بأن يعقد على أرض الكويت في أسرع وقت ممكن مشيرا إلى تلقيه موافقات شفهية من جميع رؤساء البرلمانات الخليجية للحضور إلى الكويت.

وفيما يتعلق بالطلب النيابي بعقد جلسة خاصة يوم 8 يناير المقبل بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض نواب المجلس الحالي في قضية (دخول مجلس الأمة) قال الغانم انه " تم الاتفاق مع مقدمي الطلب بأن يتحول الطلب من جلسة خاصة إلى تخصيص ساعتين على هامش جلسة مجلس الأمة العادية المقبلة وذلك لارتباطنا بهذا المؤتمر".

وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في ختام جلسة اليوم استضافة الكويت مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية بحضور الدول الخليجية الست في الثامن من يناير المقبل وذلك بناء على رغبة اميرية سامية.(النهاية) ف ن / ن ش / ع ب د