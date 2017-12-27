الشؤون السياسية استطلاع: 47 بالمئة من الألمان يفضلون رحيل المستشارة انجيلا ميركل 27/12/2017 | LOC16:27

13:27 GMT | الأخبار العالمية برلين - 27 - 12 (كونا) -- كشف استطلاع للرأي اليوم الاربعاء عن تفضيل قرابة نصف المواطنين الألمان رحيل المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن السلطة قبل الدورة الانتخابية المقبلة في عام 2021.

ووفق الاستطلاع الذي أجراه معهد (يوغوف) للدراسات الاستطلاعية فإن 47 بالمئة من المواطنين الذين شملهم المسح يؤيدون تنحي ميركل عن منصبها فيما يرى 36 بالمئة منهم ضرورة بقاء السياسية المحافظة رئيسة للحكومة الألمانية.

وعلى صعيد شعبية الاحزاب الألمانية التي ما زالت تبحث عن صيغة يتم بموجبها تشكيل الحكومة الجديدة رجح استطلاع اخر للرأي كفة الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ على حساب منافسه التقليدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال الاستطلاع الذي أشرف عليه معهد (فورسا) لقياس مؤشرات الرأي العام ان 33 بالمئة من الناخبين يؤيدون الحزب المسيحي الديمقراطي فيما استقرت نسبة المؤيدين للاشتراكيين الديمقراطيين عند 5ر20 بالمئة.

وفيما بلغت نسبة المؤيدين لحزب الخضر 5ر9 بالمئة بلغت نسبتهم للحزب اليميني الشعبوي 13 بالمئة ولحزب اليسار 10 بالمئة وللحزب الليبرالي 5ر10 بالمئة.

تأتي هذه النتائج في وقت تعثرت فيه مشاورات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على اجراء الانتخابات الاخيرة في 24 سبتمبر الماضي.

ومن المقرر ان تبدأ في السابع من يناير المقبل الجولة الاولى من المشاورات بين الاتحاد المسيحي الديمقراطية بقيادة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة مارتين شولتز. (النهاية) ع ن ج / أ م س إطبع أرسل حفظ Share مشاركة