تونس – 27 – 12 (كونا) -– أكد الرئيسان التونسي الباجي قائد السبسي والتركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء تطابق وجهات نظر بلديهما بشان ملفات وقضايا دولية عدة ودعوا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وقال قائد السبسي في مؤتمر صحفي مشترك مع اردوغان عقب مباحثات ثنائية بقصر قرطاج إن مواقف تونس وتركيا متماثلة بخصوص العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك في العلاقات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية.

واعتبر أن العلاقات بين البلدين متجذرة وانه سيتم العمل على توثيقها وتعميقها مؤكدا ان ذلك "هو شان الدول الصديقة".

وأعلن الرئيس التونسي أنه قبل دعوة نظيره التركي لزيارة أنقرة موضحا أن تونس تمر بمرحلة انتقال سياسي ستنتهي في العام 2019 وتحتاج في هذه المرحلة إلى الدعم لإنجاح هذا الانتقال السياسي.

من جهته قال أردوغان ان تونس قطعت أشواطا كثيرة في الانتقال الديمقراطي وقدمت للعالم نموذجا في التوافق مضيفا أنه بحث مع نظيره التونسي العديد من القضايا المشتركة.

وأكد ان تركيا تدعم تونس في مكافحة الإرهاب مضيفا "نحن لا نفرق بين أمن واستقرار تونس وأمننا واستقرارنا وتنمية تونس تعني تنمية تركيا" مشيرا إلى منتدى الاستثمار والأعمال بين البلدين الذي يشجع على الاستثمار في تونس وتطوير الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

في هذه الأثناء كشف وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أنه تم توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين البلدين بينهما إثنتان في مجال التعاون العسكري وتنصان على تعزيز التعاون وبخاصة التدريب عبر إرسال قوات عسكرية تونسية إلى تركيا.

وأوضح أن الاتفاقية الثالثة تتعلق بحماية الاستثمارات بين البلدين لدفع الاستثمار التركي في تونس فيما تنص الاتفاقية الأخيرة على تعزيز التعاون البيئي مشيرا إلى اتفاق على عقد اجتماع ثنائي بين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ونظيره التركي في بداية العام المقبل لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين.

وكان الرئيس أردوغان بدأ زيارة إلى تونس امس في نطاق جولة استهلها بالسودان وتشمل تشاد بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وبحث افاق التعاون في مجالات سياسية واقتصادية وتجارية. (النهاية) خ س ج