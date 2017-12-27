الكويت - 27 - 12 (كونا) -- بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر اليوم الأربعاء مع قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء الركن وليد الظاهري والوفد المرافق له عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء أهم الأمور المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها.

وأضافت ان قائد قوات درع الجزيرة المشتركة التقى عقب ذلك بمعاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري وعدد من ضباط الهيئة حيث ناقشا أوجه التعاون التنسيق العسكري.

وأفادت بأن اللواء الركن الظاهري اجتمع ايضا مع امر القوة البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح وعدد من كبار ضباط القوة البرية وتبادلا الأحاديث فيما يخص الجوانب العسكرية.

وكان قائد قوات درع الجزيرة المشتركة وصل الى الكويت امس حيث استقبله مدير العمليات المشتركة العميد الركن محمد الظفيري وعدد من ضباط الجيش.(النهاية) ن ش / ع ب د