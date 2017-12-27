نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على اعتماد ميزانية تبلغ قيمتها نحو 4ر5 مليار دولار للمنظمة الدولية للعامين المقبلين ما يمثل انخفاضا نسبته 5 بالمئة مقارنة بميزانية (2016 - 2017).

نيويورك - الولايات المتحدة تعلن اعتزامها اجراء خفض كبير في مساهمتها السنوية بميزانية الأمم المتحدة خلال العام المالي (2018 - 2019) بعد أيام من تصويت الجمعية العامة للمنظمة الدولية لصالح قرار رافض لأي إجراء يقصد به تغيير طابع مدينة القدس.

رام الله - مؤسسة حقوقية تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في سياسة اطلاق النار صوب الأطفال الفلسطينيين بقصد القتل "من خلال استهداف الأجزاء العليا من الجسد".

بغداد - رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يثمن مسارعة دولة الكويت في المبادرة لاستضافة مؤتمر المانحين لإعادة اعمار العراق.

الخرطوم - وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور يكشف عن أن منح جزيرة سواكن التاريخية بالبحر الاحمر إلى تركيا على سبيل الاستثمار كان بطلب من الرئيس التركي رجب اردوغان.

موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقر بأن العقوبات التي فرضها الغرب ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية ادت الى زيادة عدد الفقراء في بلاده.

الكويت - وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي المهندس بخيت الرشيدي يوقع عقدا خاصا بأعمال الصيانة السنوية للمعدات والأجهزة الدقيقة في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بمحطة الصبية بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (نحو 33 مليون دولار أمريكي).

الكويت - منتخب العراق يضع قدما في الدور نصف النهائي لبطولة (خليجي 23) بعد فوزه على نظيره القطري بهدفين لهدف فيما عزز منتخب البحرين حظوظه في التأهل بفوزه على نظيره اليمني بهدف نظيف. (النهاية) م ع ع