نيويورك - 26 - 12 (كونا) -- وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء على اعتماد ميزانية تبلغ قيمتها نحو 4ر5 مليار دولار للمنظمة الدولية للعامين المقبلين ما يمثل انخفاضا نسبته 5 بالمئة مقارنة بميزانية (2016 - 2017).

وقال مدير تخطيط البرامج والميزانية في المنظمة يوهانس هاوسمان في بيان صحفي ان المجالات التي شهدت خفضا في ميزانياتها تتعلق بتعيينات الخبراء الاستشاريين وتكاليف الرحلات وتكنولوجيا المعلومات والتكاليف التشغيلية الأخرى.

وأضاف هاوسمان ان خفض الميزانية بلغ 286 مليون دولار او ما يعادل 5 بالمئة مقارنة مع ميزانية (2016 - 2017) مشيرا الى ان ميزانية (2018 - 2019) تقل كذلك بمبلغ 193 مليون دولار عن مقترح الأمين العام أنطونيو غوتيريس لها.

وتغطي الميزانية أنشطة الأمم المتحدة خلال عامي 2018 و2019 في مجموعة من المجالات بما في ذلك الشؤون السياسية والعدالة الدولية والقانون والتعاون الإقليمي من أجل التنمية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والإعلام.

وكانت الولايات المتحدة وهي أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة قد اقترحت خفضا في ميزانية الأمم المتحدة بحوالي 285 مليون دولار.

يذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اختتمت الجزء الرئيسي من دورتها ال72 يوم الاحد الماضي تبنت أيضا عددا من القرارات الرئيسية بما فيها إصلاحات في مجالات السلم والامن والإدارة. (النهاية) ا ص ف / م ع ع