رياضة (خليجي 23).. العراق يضع قدما في نصف النهائي والبحرين يعزز حظوظه في التأهل 27/12/2017 | LOC01:14

22:14 GMT | الأخبار العالمية جدول ترتيب منتخبات المجموعة الثانية (خبر موسع) الكويت - 26 - 12 (كونا) -- وضع منتخب العراق اليوم الثلاثاء قدما في الدور نصف النهائي لبطولة (خليجي 23) بعد فوزه على نظيره القطري بهدفين لهدف فيما عزز منتخب البحرين حظوظه في التأهل بفوزه على نظيره اليمني بهدف نظيف.

وفي المباراة الاول فاز منتخب البحرين على نظيره اليمني في اللقاء الذي جمعهما في استاد نادي الكويتي الرياضي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في (خليجي 23) بهدف نظيف من ركلة جزاء نفذها اللاعب جمال راشد ليرفع رصيد منتخب بلاده الى اربع نقاط.

وقال مدرب منتخب البحرين التشيكي ميروسلاف سكوب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة ان فوز فريقه على نظيره اليمني في مباراة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي ال (23) كان صعبا لظروف المباراة.

ومن جهته قال مدرب المنتخب اليمني ابرهام ابروي "كنا الافضل داخل الملعب رغم خسارتنا" مشيدا بأداء لاعبيه الذين "تفادوا اخطاء المباراة الافتتاحية لفريقه امام قطر وقدموا أداء كبيرا اليوم".

وفي المباراة الثانية فاز المنتخب العراقي على نظيره القطري ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 بهدفين لهدف.

وجاءت مباراة منتخبي قطر والعراق بكل الاثارة للمشاهدين حيث شهدت منافسة كبيرة بين الفريقين واتيح خلالها العديد من الفرص الخطيرة للفريقين وعند الدقيقة ال16 سجل المنتخب القطري هدفه الاول عن طريق اللاعب المعز علي.

وبعد الهدف القطري كثف المنتخب العراقي هجماته رغبة بتعديل النتيجة وعند الدقيقة ال45 تحصل على ركلة حرة من مسافة بعيدة نفذها اللاعب علي عطية بنجاح مسجلا اجمل اهداف البطولة حتى الان.

وفي الشوط الثاني استمرت المباراة بجمالها وطابعها الهجومي فسجل العراق عن طريق لاعبه علي حصني هدف الفوز في الدقيقة ال65.

ومن جهته اشاد مدرب المنتخب العراقي باسم قاسم في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة التي اقيمت على استاد نادي الكويت باداء لاعبيه امام المنتخب القطري قائلا " كانت لنا الافضلية والمبادرة في الهجوم وقدمنا مباراة كبيرة".

واضاف مدرب المنتخب القطري سكوب شانشيز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة ان منتخب العراق لعب بطريقة الضغط العالي مبينا انه سيقوم بإعداد اللاعبين بدنيا للمباراة المقبلة التي ستكون بمثابة "النهائي" من اجل الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة.

وفي ختام هذه الجولة يتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد اربع نقاط بفارق الاهداف عن نظيره البحريني ويأتي المنتخب القطري ثالثا برصيد ثلاث نقاط ثم المنتخب اليمني دون اي نقطة.(النهاية) خ ن ش إطبع أرسل حفظ Share مشاركة