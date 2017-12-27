لندن - 26 - 12 (كونا) -- أهدر نادي (مانشستر يونايتد) نقطتين ثمينتين على أرضه عندما اكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما مع ضيفه (بيرنلي) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (أولد ترافورد) اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة ال20 للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الضيوف سباقين للتسجيل في مناسبتين الاولى في الدقيقة الثالثة بهدف أمضاه الانجليزي اشلي بارنز والثانية في الدقيقة 36 بهدف البلجيكي ستيفن دوفور لينهي (بيرنلي) الشوط الاول متقدما بهدفين دون رد.

ونجح اصحاب الارض في تقليص النتيجة في الدقيقة 53 عن طريق المهاجم الانجليزي جيسي لينغارد لكنهم انتظروا الى غاية الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني لتعديل النتيجة بواسطة لينغارد مجددا.

وأضاع فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بهذا التعادل فرصة تقليص الفارق في مجموع النقاط مع المتصدر (مانشستر سيتي) حيث ارتفع رصيد اليونايتد الى 43 نقطة محتلا بها المركز الثاني بينما يملك السيتي في رصيده 55 نقطة ويخوض مباراة هذه الجولة غدا الاربعاء امام مضيفه (نيوكاسل يونايتد).

وفي مباريات اخرى لعبت اليوم الثلاثاء فاز (ليفربول) بخماسية نظيفة على ضيفه (سوانزي سيتي) كما انتصر (توتنهام هوتسبير) على (ساوثهامبتون) بخمسة اهداف مقابل هدفين بينما تغلب حامل اللقب (تشيلسي) على (برايتون) بهدفين دون رد.

وفي حين فاز (واتفورد) على (ليستر سيتي) بهدفين مقابل هدف واحد تعادل كل من (بورنموث) و(ويستهام يونايتد) بثلاثة اهداف لكل منهما و(هادسفيلد تاون) مع (ستوك سيتي) بهدف لمثله و(ويست بروميتش ألبيون) و(ايفرتون) دون اهداف. (النهاية) م ر ن / ه س ص