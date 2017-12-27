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  الثقافة والفنون والآداب
امسية غنائية بمركز (جابر) الثقافي تستذكر عطاء الفنان الكويتي الراحل عوض دوخي
27/12/2017 | LOC00:12
21:12 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - 26 - 12 ( كونا ) -- في لفتة وفاء وتقدير من مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي للعطاء الغنائي والفني للفنان الكويتي الراحل عوض دوخي باعتباره من جيل المخضرمين في الاغنية الكويتية نظم المركز مساء الثلاثاء امسية غنائية استذكرت مجموعة من اغاني الفنان الخالدة.
وصدحت حناجر الفنانين مشعل حسين وسلطان المفتاح وولاء الصراف بألوان مختلفة من اغنيات الفنان الراحل بمصاحبة فرقة مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي وقائدها الدكتور محمد باقر وذلك على خشبة مسرح الشيخ جابر العلي في المركز وسط تفاعل الجمهور من محبي الفنان الراحل دوخي.
وشدا الفنانون باغنيات خالدة عبرت عن قدرات الفنان دوخي الغنائية في جميع الوان الغناء مثل (عذروب خلي) و(صوت السهارى) و(أهلا يا بو قذلة) و(قل للمليحة) و(يا ويل ويلي) و(يا ساهر الليل) و(ياللي غيابك) و(يا حبيبي) و(يا عونة الله).
وقدمت فرقة المركز وكورالها ايضا (ميدلي) لاغنيات الفنان عوض دوخي شمل أغنيات (يا بو فهد) (رد قلبي يا آسرني) و(ألا يا صبا نجد) و(وسط القلوب).
والفنان الراحل عوض دوخي من مواليد منطقة (شرق) في الكويت عام 1932 وظهرت عليه بوادر عشقه للغناء مبكرا منذ كان في ال12 من العمر تقريبا متأثرا باسرته التي كانت تهوى الفن اذ كان والده نهاما على سفن الغوص قيما كان شقيقه الأكبر عبداللطيف عازفا على العود ونهاما وكذلك شقيقه الأصغر الدكتور يوسف الذي أصبح أحد أبرز الموسيقيين الأكاديميين في منطقة الخليج العربي.
والفنان دوخي اسم لامع في التراث الفني الغنائي الكويتي فهو من الجيل الذي عاصر الكويت القديمة وركب البحر وتعلم فنونه كما شهد الكويت الحديثة التي بدأت مع فجر الاستقلال عام 1961 فكان من أكثر أبناء جيله وعيا بالتراث القديم الذي قدم منه الغناء البحري والصوت والسامري الخماري.
كما ظهرت عليه جليا تأثيرات الغناء المعاصر لولعه الشديد بأغاني أم كلثوم فأسس نمطا جديدا من الغناء الكويتي يمزج بين التراث والتأثيرات بالالحان المصرية الى جانب أغانيه التي تحمل هوية كويتية خالصة حيث عبر بأصالة وتجديد وابتكار في اغانيه عن التغيرات الاجتماعية والفنية التي طرأت على الكويت.
وكان الفنان دوخي مطرب البحارة ففي سن ال13 سافر عمل على متن اول سفينة مع أخيه خليفة وبعدها سافر لعدة مرات واستمر في ركوب السفن التجارية كبحار لمدة عشر سنوات.
وجاءت أول فرصة للفنان الراحل لكي يقدم نفسه مطربا من المجدمي يوسف بن يعقوب وكان وقتها رئيسا للبحارة على احدى السفن عندما طلب من دوخي الانضمام الى طاقم السفينة للعمل كبحار الا انه اصر بأن يلتحق ضمن الطاقم كمطرب حيث أذهل بصوته كل من على السفينة.
وواصل دوخي الغناء مع أصدقائه في احياء السمرات والنزهات الغنائية واستمر بالاحتكاك بالفنانين والنهامة والاستماع الى الاسطوانات الموسيقية مما ساعده على تطوير مستواه وثقافته الموسيقية.
وفي عام 1958 التقى الفنان دوخي بالفنانة الشعبية عودة المهنا وعلم منها بوجود احدى الفرق الموسيقية الكبيرة التي صاحبت الفنان شادي الخليج في الاذاعة انذاك وتحمس لوجود هذه الفرقة فقرر تلحين أغنية جديدة لتسجيلها مع الفرقة وكان أول لحن له هو صوت (يا من هواه أعزه وأذلني) الذي سجله وغناه مع فرقة الاذاعة في نفس العام.
ومنذ ذلك العام بدأ الفنان الراحل عوض دوخي في تشكيل ملامح الأغنية الكويتية المعاصرة المتأثرة بالموروث المحلي الممزوج بتأثيرات عربية آتية بشكل أساسي من مصر.
وقد شكل عوض دوخي مع أخيه يوسف ثنائيا متميزا حيث كان يوسف يمد أخاه عوض بالعديد من القصائد الغنائية اما لتلحينها من قبل عوض او من قبل الملحنين الآخرين كما لحن له يوسف بعض هذه القصائد ما شكل ظاهرة في الساحة الغنائية الكويتية آنذاك.
ويمكن تقسيم مسيرة عوض دوخي الغنائية الى مرحلتين الأولى تغطي تقريبا عقد الستينيات من القرن الماضي حيث قدم فيها العديد من الألحان المشبعة بالروح المصرية بجانب تطوير الموروث الشعبي المحلي وتقديمه بشكل معاصر مستعينا بآلات جديدة.
أما المرحلة الثانية فهي مرحلة السبعينيات التي مال فيها دوخي الى التلحين والغناء على القوالب المحلية والتحرر تدريجيا من الطابع المصري وقدم فيها الأغاني الخفيفة والسريعة قياسا الى المرحلة السابقة مثل أغنية (أهلا يا بو قذلة).
وفي منتصف السبعينيات ألم بعوض دوخي مرض عضال كان له أثر سلبي كبير في مسيرته وساءت حالته الى ان تغلب عليه المرض وتوفي في ديسمبر 1979.
يذكر ان أمسية (عوض دوخي) الغنائية تأتي كختام للنصف الأول من الموسم الثقافي الأول لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي بدأ في 19 سبتمبر 2017 تحت شعار (من الكويت نبدأ) وتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة . (النهاية) ش ه د / ف ش
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