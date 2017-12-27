عمان - 26 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو اليوم الثلاثاء ان بلاده لن تنقل سفارتها في إسرائيل من تل ابيب الى القدس مؤكدا ان طوكيو تعتبر القدس من قضايا الوضع النهائي التي يجب ان يحسم مصيرها عبر التفاوض المباشر.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها كونو مع رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي ووزير الخارجية ايمن الصفدي خلال اجتماعين منفصلين بالعاصمة الأردنية عمان جرى خلالهما بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وعلاقات التعاون الثنائي.

ونقلت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عن الوزير الياباني تأكيده لدى لقائه نظيره الأردني دعم بلاده لحل الدولتين وضرورة تفعيل الجهود لتحقيقه.

من جانبه جدد الصفدي التأكيد على موقف الأردن الذي يعتبر قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل "خرقا للقرارات والشرعية الدولية التي تؤكد ان القدس الشرقية ارض محتلة وان القدس من قضايا الوضع النهائي التي يجب ان يقرر مصيرها عبر المفاوضات المباشرة ووفق القرارات الدولية ذات الصلة".

واكد الصفدي ضرورة التزام القرارات الدولية التي تعتبر اي اجراءات احادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم وفرض حقائق جديدة على الارض باطلة ولاغية.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود الدولية لاطلاق جهود جادة وفاعلة لحل الصراع على اساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967.

كما اكد وزير الخارجية الأردني ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967.

ولدى لقاء الوزير الياباني رئيس الوزراء هاني الملقي عرض الأخير تطورات الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط خاصة ما يتعلق بالقدس واكد انها قضية سياسية تهم العالم الاسلامي وان مستقبلها يجب ان يحدد من خلال مفاوضات الوضع النهائي.

وجدد الملقي التأكيد على موقف الاردن الرافض لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل واعتباره باطلا ومتعارضا مع القانون الدولي والشرعية الدولية مستعرضا الجهود والدبلوماسية الاردنية للتحذير من خطورة تغيير الوضع القانوني التاريخي القائم في مدينة القدس.

وفي الشأن الثنائي اكد الملقي تطلع بلاده لدعم اليابان لانشاء مركز تدريبي في مجال التكنولوجيا لتقديم تدريب نوعي للشباب الباحثين عن عمل في الأردن وادارته من احدى الشركات اليابانية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص الأردني. (النهاية) أ ب / م ع ع