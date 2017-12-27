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  رياضة
مدرب المنتخب العراقي يشيد باداء لاعبيه امام قطر
26/12/2017 | LOC23:47
20:47 GMT 		| الأخبار الخليجية
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جانب من المؤتمر الصحفي للمنتخب العراقي
جانب من المؤتمر الصحفي للمنتخب العراقي

الكويت - 26 - 12 (كونا) -- اشاد مدرب المنتخب العراقي باسم قاسم اليوم الثلاثاء باداء لاعبيه امام المنتخب القطري ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في (خليجي 23).
واضاف قاسم في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة التي اقيمت على استاد نادي الكويت وانتهت بفوز منتخب العراق " كانت لنا الافضلية والمبادرة في الهجوم وقدمنا مباراة كبيرة".
وعن مباراة فريقه المقبلة مع اليمن ذكر قاسم ان منتخب بلاده سيدخل مباراة اليمن من أجل الفوز والتأهل قائلا "اي نتيجة غير الفوز لن تكون مرضية للجماهير العراقية".(النهاية) ف ر / خ ن ش
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مدرب المنتخب العراقي باسم قاسم في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة
مدرب المنتخب العراقي باسم قاسم في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة
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