رياضة مدرب منتخب قطر: مباراتنا مع العراق كانت صعبة للغاية 26/12/2017 | LOC23:40

20:40 GMT | الأخبار العالمية مدرب المنتخب القطري سكوب شانشيز خلال المؤتمر الصحفي الكويت - 26 - 12 (كونا) -- اكد مدرب المنتخب القطري سكوب شانشيز اليوم الثلاثاء ان مباراة فريقه مع المنتخب العراقي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لكأس الخليج العربي ال23 كانت "صعبه للغاية".

واضاف شانشيز في مؤتمر صحفي عقب نهاية اللقاء والذي اقيم على استاد نادي الكويت وانتهى بفوز المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف ان الخصم لعب بطريقة الضغط العالي.

وبين شانشيز انه سيقوم بإعداد اللاعبين بدنيا للمباراة المقبلة التي ستكون بمثابة "النهائي" من اجل الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة.(النهاية) ف ر / خ ن ش إطبع أرسل حفظ Share مشاركة