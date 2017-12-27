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  الشؤون السياسية
العبادي يثمن استضافة الكويت مؤتمر المانحين لاعادة اعمار العراق
26/12/2017 | LOC23:08
20:08 GMT 		| الأخبار الخليجية
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رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحفي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحفي
بغداد - 26 - 12 (كونا) -- ثمن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء مسارعة دولة الكويت في المبادرة لاستضافة مؤتمر المانحين لإعادة اعمار العراق.
واعرب العبادي في مؤتمر صحفي عن امتنانه لسمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لترحيبه باستضافة المؤتمر المقرر مطلع العام المقبل في الكويت.
وقال ان العراق كان يأمل في احتضان هذا المؤتمر الا أن "الصورة غير الصحيحة الراسخة في أذهان البعض عن أن بغداد تعيش حالة حرب وقتال حالت دون ذلك".
واوضح ان التدمير الذي الحقه تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) بالعراق تفاوت من محافظة لاخرى فهناك مناطق دمرت بالكامل فيما عانت البعض من توقف التنمية نتيجة الحرب.
وأعرب العبادي عن أمله في أن يحظى العراق بدعم دولي كبير في مؤتمر الكويت حتى وإن كان ذلك الدعم عن طريق توجيه الاستثمارات الى العراق دون تقديم منح مالية مباشرة.
وأكد أن العراق سيشجع رجال الاعمال والشركات على الاستثمار في العراق وفي عدد من القطاعات المهمة مثل قطاع السكن وقطاع المدارس والخدمات الأساسية.
ومن المقرر ان تستضيف دولة الكويت مطلع العام المقبل 2018 مؤتمر المانحين لاعادة اعمار المناطق المحررة من تنظيم (داعش) بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والاقليمية.(النهاية) ع ح ه / ه س ص
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