نيويورك - 26 - 12 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء اعتزامها اجراء خفض كبير في مساهمتها السنوية بميزانية الأمم المتحدة خلال العام المالي (2018 - 2019) بعد أيام من تصويت الجمعية العامة للمنظمة الدولية لصالح قرار رافض لأي إجراء يقصد به تغيير طابع مدينة القدس.

جاء ذلك في بيان أصدرته مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي اعتبرت فيه هذا الخفض "خطوة مهمة اتخذت على الطريق الصحيح".

وقالت هيلي ان الولايات المتحدة ستواصل سعيها لإيجاد طرق لزيادة كفاءة الأمم المتحدة مع مراعاة حماية المصالح الامريكية مضيفة ان "عدم الفاعلية والنفقات المبالغ فيها للأمم المتحدة يعلمها الجميع ولن ندعهم يتمتعون بكرم الشعب الأمريكي".

وأوضحت أن "ذلك الاقتطاع التاريخي للأمم المتحدة بجانب العديد من الإجراءات الأخرى هدفها أن تكون المنظمة أكثر فعالية ومسؤولية".

يذكر ان قيمة مساهمات الولايات المتحدة الحالية الامم المتحدة تبلغ نحو 3ر3 مليار دولار سنويا وتعادل 22 بالمئة من اجمالي ميزانية المنظمة الاممية.

ويأتي القرار الأمريكي بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي بأغلبية 128 صوتا لصالح قرار رافض لأي إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي.

واعربت الجمعية العامة في قرارها الذي رفضته تسع دول عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس وأهابت في هذا الصدد بجميع الدول أن تمتنع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980.

وجاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من الشهر الجاري الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتوجيهه بالبدء في إجراءات نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

ولوح ترامب في العشرين من الشهر الجاري بوقف الدعم المالي عن الدول المصوتة بالجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الموقف الامريكي بشأن القدس قائلا في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض "إنهم يأخذون مئات الملايين بل مليارات الدولارات منا ثم يصوتون ضدنا". (النهاية) ا ص ف / م ع ع