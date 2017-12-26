الكويت - 26 - 12 (كونا) —- وقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي المهندس بخيت الرشيدي عقدا خاصا بأعمال الصيانة السنوية للمعدات والأجهزة الدقيقة في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بمحطة الصبية بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (نحو 33 مليون دولار أمريكي).

وقالت وزارة (الكهرباء) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن عقد الصيانة يتضمن اجراء أعمال الصيانة الدورية والجذرية للمعدات والأجهزة الدقيقة وأجهزة التحكم في المحطة مع استبدال قطع الغيار الإستهلاكية للمعدات والأجهزة.

واضافت الوزارة ان العقد يستهدف ضمان تحقيق مرونة أداء عالية للتشغيل الآمن والمستقر للوحدات بما ينعكس على استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد مبينة ان اعمال الصيانة ستبدا خلال مدة أقصاها 60 شهرا من تاريخ توقيع العقد.(النهاية) م س ع / خ ع ح