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  الشؤون السياسية
لبنان.. اعتصام تضامني مع الطفلة الفلسطينية عهد التميمي
26/12/2017 | LOC17:03
14:03 GMT 		| الأخبار العربية
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اعتصام تضامني مع الطفلة الفلسطينية عهد التميمي في بيروت ( المصدر مصور كونا)
اعتصام تضامني مع الطفلة الفلسطينية عهد التميمي في بيروت ( المصدر مصور كونا)
بيروت - 26 - 12 (كونا) -- اعتصم عشرات الاشخاص اليوم الثلاثاء امام مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العاصمة اللبنانية بيروت تضامنا مع الطفلة الفلسطينية عهد التميمي والاطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وحمل المعتصمون صورا للتميمي التي اعتقلها الجيش الاسرائيلي من منزلها في بلدة (النبي يونس) وسط الضفة الغربية المحتلة الاسبوع الماضي وصور عدد من الاطفال الفلسطينيين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال.
وقال الامين العام ل(مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب) الذي نظم الاعتصام محمد صفا ان عدد الاطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية قارب 500 طفل بينهم 48 اعتقلوا اخيرا خلال التظاهرات الاحتجاجية على القرار الامريكي باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل.
ولفت الى ان "اعتقال الاطفال وتعذيبهم ومحاكمتهم وفرض الاقامة الجبرية وحرمانهم من حنان عائلاتهم وتعليمهم ليس فقط انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل بل يرتقى الى جريمة حرب ضد الانسانية وضد الطفولة لما تتركه هذه الجريمة من آثار نفسية واجتماعية وتربوية على الطفل الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني لسنوات عديدة".
واكد ان "اسرائيل تمارس سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني واطفاله ونسائه وكهوله وتزج سبعة الاف اسير في سجونها بعضهم يعاني من امراض مزمنة خطيرة او من ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل صمت العالم ولا مبالاته".
ودعا صفا اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى اعلاء صوتها تنديدا باعتقال الاطفال الفلسطينيين ومطالبة اسرائيل بالافراج الفوري عن عهد التميمي وكافة الاطفال المعتقلين.
والقى ممثلو عدد من اللجان والجمعيات المشاركة في الاعتصام كلمات نددت باعتقال التميمي وممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني داعين الى تحرك عربي ودولي ضاغط لاطلاق سراح عهد وجميع الاطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية.
وكان الجيش الاسرائيلي اعتقل الاسبوع الماضي الطفلة الفلسطينية عهد التميمي من منزلها في بلدة (النبي صالح) غربي مدينة (رام الله) وسط الضفة الغربية المحتلة بدعوى اتهامها بالاعتداء على جنود الاحتلال.
ورفضت محكمة اسرائيلية مثلت امامها التميمي اول من امس الاحد طلب محاميها للافراج عنها ومددت مدة اعتقالها لمواصلة التحقيق معها. (النهاية) و س م / ط م ا
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جانب من الاعتصام التضامني مع الطفلة الفلسطينية عهد التميمي في بيروت ( المصدر مصور كونا)
جانب من الاعتصام التضامني مع الطفلة الفلسطينية عهد التميمي في بيروت ( المصدر مصور كونا)
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