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  الزراعة والثروة الحيوانية
(الزراعة) الكويتية تبحث مع مركز بحوث زراعي عالمي تحسين استخدام المياه بالمزارع
26/12/2017 | LOC16:47
13:47 GMT 		| أخبار الكويت
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المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي مع وفد من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا)
المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي مع وفد من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا)
الكويت - 26 - 12 (كونا) -- بحث المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالكويت فيصل الحساوي مع وفد من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) سبل تحسين كفاءة استخدام المياه في المزارع وتطوير البحوث والتدريب في الكويت.
واكد الحساوي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء اهمية دور المركز في دعم البحوث الزراعية والاهتمام بالعوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الزراعية وتطوير الزراعة المستدامة بهدف الحد من الفقر والجوع وتحقيق الامن الغذائي.
وناقش الحساوي مع الوفد كيفية الاستفادة من البحوث التي يجريها المركز بالتعاون مع المؤسسات البحثية الدولية وتوفير برامج تدريبية للكوادر الكويتية في مجال استخدام الموارد الطبيعية وتحقيق استدامة الاراضي الجافة.
وضم وفد المركز كلا من المنسق الاقليمي لبرنامج شبه الجزيرة العربية الدكتور عزيز أولاد بلقاسم ومعاون المدير العام للتعاون الدولي الدكتور كامل شديد. وتقدم (ايكاردا) خدماتها لجميع البلدان النامية في المناطق الجافة في مجال تحسين كفاءة استعمال المياه في حقول المزارعين وإنتاج المراعي الطبيعية والمجترات الصغيرة وتخدم منطقة وسط وغربي آسيا وشمالي إفريقيا في مجال تحسين الأقماح الطرية والقاسية والحمص والنظم الزراعية. (النهاية) م ف / خ ع ح
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