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  الشؤون الإجتماعية
الرئيس الروسي يقر بان العقوبات الغربية ادت الى زيادة عدد الفقراء ببلاده
26/12/2017 | LOC16:31
13:31 GMT 		| الأخبار العالمية
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موسكو - 26 - 12 (كونا) -- اقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء بان العقوبات التي فرضها الغرب ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية ادت الى زيادة عدد الفقراء في بلاده.
ونقل التلفزيون الروسي عن بوتين القول اثناء لقاء عقده بموسكو مع اعضاء الحكومة الروسية "ان القيود الخارجية والازمات الاقتصادية وانخفاض اسعار النفط اثرت سلبيا على الاوضاع الاقتصادية وادت الى زيادة عدد المواطنين الذين يعيشون دون حد الفقر".
وأشار إلى أن التقديرات بشأن عددهم تبلغ نحو 20 مليون نسمة مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها الحكومة الروسية للحد من نسبة التضخم في البلاد .
ودعا بوتين الحكومة الروسية الى اتخاذ اجراءات اضافية لتشجيع عودة الرأسمال الروسي الى البلاد بما في ذلك اعفاء رؤوس الاموال العائدة من ضريبة الدخل التي تبلغ 13 بالمئة .
يذكر ان بوتين اعلن مؤخرا ترشيح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة المقررة اجراؤها في 18 مارس المقبل. (النهاية) ا س / ط م ا
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