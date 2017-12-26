رام الله - 26 - 12 (كونا) -- قالت مؤسسة حقوقية اليوم الثلاثاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في سياسة اطلاق النار صوب الأطفال الفلسطينيين بقصد القتل "من خلال استهداف الأجزاء العليا من الجسد".

واضافت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين في بيان أنها وثقت العديد من الحالات التي اطلقت فيها قوات الاحتلال النار على الأطفال بقصد القتل منذ اندلاع الاحتجاجات في السابع من الشهر الماضي بعد إعلان الرئيس الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واوضحت الحركة أن قوات الاحتلال قابلت الاحتجاجات السلمية باستخدام الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أسفر عن اصابة العديد من الفلسطينيين بينهم أطفال وذلك إلى جانب الاعتقالات التي تشنها يوميا وطالت عددا كبيرا من الاطفال.

وذكرت ان من بين الحالات التي وثقتها الحركة طفل يدعى محمد الفراني (14 عاما) من قطاع غزة حيث فقد عينه اليمنى جراء اصابته بقنبلة غاز في وجهه مباشرة خلال مشاركته في مسيرة منددة بإعلان ترامب.

ونقلت الحركة عن الطفل قوله "كنت أبعد حوالي 50 مترا عن الجدار وفجأة شعرت بشيء يضربني بقوة في وجهي كانت قنبلة بيضاء معدنية ارتدت بعيدا عني بعد أن أصابتني والغاز يخرج منها".

وأضاف "تم تحويلي إلى مستشفى الشفاء لخطورة حالتي ومكثت فيه مدة يومين وهناك عرفت أنني فقدت عيني اليمنى بسبب الإصابة إضافة لكسر في عظمة الأنف وآخر في عظام الخد الأيمن كما سمعت الأطباء يتحدثون عن نقطة دم في الدماغ".

وقال "في 14 من هذا الشهر قام الطبيب بقطب عيني اليمنى وإغلاقها بشكل نهائي وإلى الأبد".

ووثقت الحركة العالمية حالة طفل آخر يدعى محمد التميمي (15 عاما) من قرية (النبي صالح) قرب (رام الله) والذي يمكث في احد مستشفيات رام الله جراء إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في القسم الأيسر من وجهه استقرت في جمجمته في 14 من الشهر الجاري.

ونقلت الحركة عن شاهد عيان قوله إن قوات الاحتلال اطلقت النار على رأس الطفل الذي حاول التأكد من عدم وجود القوات في منزل مهجور في القرية حيث استخدم سلما لتسلق سور المنزل.

وأضاف "بمجرد أن أخرج الطفل التميمي رأسه من خلف السور حتى تم إطلاق النار عليه فسقط على الأرض مضرجا بدمائه".

وقال الطبيب خلدون عمر وهو اخصائي جراحة أعصاب أطفال ومشرف على الطفل التميمي للحركة العالمية إن العيار الذي أصاب الطفل دخل من الجهة اليسرى للوجه بالقرب من الأنف واخترق الجيوب واستقر في قاع الجمجمة مسببا كدمات قوية للدماغ ونزيفا وتهشيما في عظم الجمجمة.

وقال مسؤول برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش إن الحركة وثقت أيضا العديد من الحالات من خلال التحقيقات الميدانية التي أشارت إلى وجود نمط باستخدام القوة المفرطة للقتل وعدم وجود رادع لهذه الظاهرة بسبب انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساط قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أنه وفقا للقانون الدولي فإنه يمكن استخدام القوة القاتلة ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدا شديدا للأرواح وذلك فقط عندما يثبت عدم كفاية الوسائل الأقل عنفا في تحقيق هذه الاهداف.

وتأسست الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين عام 1991 ويعتبر الفرع الفلسطيني جزءا من الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال التي تأسست في جنيف عام 1979.

وتتمتع الحركة بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ومنظمة العمل الدولية والمجلس الأوروبي.

كما يعتبر الفرع الفلسطيني للحركة جمعية فلسطينية غير حكومية مستقلة تطور برامجها وأنشطتها بناء على حاجات وأولويات الأطفال الفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني.(النهاية) ن ق / ط م ا