الكويت - 26 - 12 (كونا) -- قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء ان جلسة المجلس العادية المقبلة ستعقد في تاريخ 9 و10 يناير المقبل وفقا لجدول الجلسات.

وذكر الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الجلسة العادية ان المجلس واصل النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وأضاف ان المجلس سيستكمل في الجلسة العادية التكميلية غدا الأربعاء الرد على الخطاب الأميري. (النهاية) ج ي / ف ن