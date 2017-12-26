الكويت - 26 - 12 (كونا) -- قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان اليوم الثلاثاء ان دورات الخليج العربي لكرة القدم اسهمت في تطور الإعلام الخليجي الرياضي الذي بات عنصرا مهما في نجاح وإبراز هذا التجمع الخليجي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الروضان الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس اللجنة العليا المكلفة بالاشراف على تنظيم بطولة كأس الخليج العربي ال 23 لكرة القدم للصحفيين على هامش حضوره حفل غداء أقامته اللجنة الإعلامية للاعلاميين الخليجيين المشاركين في تغطية خليجي 23.

واضاف الروضان ان الإعلام الخليجي أصبح يعمل بتقنيات عالية وبات يتمتع بانتشار واسع لما يضمه من نخبة من الشخصيات الإعلامية الرياضية التي تحلل و تغطي البطولة من كل جوانبها بكل مهنية وحرفية.

وأشاد بدور الإعلام الرياضي الخليجي وتسليطه الضوء على منجزات هذه النسخة التي نجحت الكويت في تنظيمها بوقت قياسي معربا عن أمله أن يتسم إعلامنا الرياضي الخليجي بالحكمة والهدوء والتركيز على النقد الإيجابي الذي يصب بمصلحة العمل.

من جانبه رحب المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالإنابة الدكتور حمود فليطح بجموع الصحفيين والاعلاميين الخلجيين الذين يقومون بدور مهم من خلال نقل صورة ايجابية عن أحداث البطولة للمشاهدين والمستمعين والقراء.

وقال فليطح وهو عضو في اللجنة المنظمة للبطولة في تصريح مماثل ان اللجنة والهيئة سخرتا كل الإمكانات للاعلاميين وكل متطلبات العمل الإعلامي من مراكز إعلامية على أعلى مستوى اضافة الى تذليل الصعوبات امامهم في الملاعب وتجمعات الفرق لإنجاح مهمتهم لنقل أحداث البطولة لوسائلهم الإعلامية.

حضر الحفل جمع غفير من الإعلاميين الرياضيين من مختلف وسائل الاعلام الخليجية والعربية المرئية والمقروءة والمسموعة ووكالات الأنباء الخليجية والاعلام الجديد.(النهاية) ف ش ا / خ ن ش