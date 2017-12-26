 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
26 ديسمبر 2017 04:01 م
08 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
(الداخلية) الكويتية تعلن ضبط المتهمين ببث فيديو على مواقع التواصل يسيء لمقام سمو ولي العهد      نواب مجلس الأمة يشيدون بحرص سمو أمير البلاد على لم الشمل الخليجي      وزير الديوان الأميري بالإنابة: نجاح أي مشروع يحكمه التواصل الجيد مع الجمهور      بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر السعري 39ر0 في المئة      فريق الغوص في المبرة التطوعية يرفع 4 أطنان مخلفات من ساحل الفحيحيل      فصائل بالجيش السوري الحر تعلن رفضها المشاركة في مؤتمر (سوتشي)      افتتاح بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة 70 دولة      زلزال جديد بقوة 1ر4 درجة يضرب محافظة (كرمان) الإيرانية
  اقتصاد
(الاحصاء) الكويتية: نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية 9ر1 بالمئة بالربع الثالث
26/12/2017 | LOC15:41
12:41 GMT 		| أخبار الكويت
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
مساهمة القطاع النفطي و الغير نفطي من الناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الجارية ( الربع الثالث )
مساهمة القطاع النفطي و الغير نفطي من الناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الجارية ( الربع الثالث )
الكويت - 26 - 12 (كونا) -- أعلنت الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة الكويت بنسبة 9ر1 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2017 على أساس سنوي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته الإدارة للاعلان عن اصدارها الأول للبيانات ربع السنوية للناتج المحلي الاجمالي التي أظهرت تراجع الأسعار الثابتة بنسبة 7ر3 في المئة خلال الربع الثالث من 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016.
وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الاسناد الاداري والمعلومات في (الإحصاء) منى الدعاس أهمية اطلاق مؤشر الحسابات القومية الربعية الذي يتضمن مؤشر الناتج المحلي الاجمالي ربع السنوي للاقتصاد الوطني والادارة المركزية للاحصاء.
وأضافت الدعاس أن العمل على اطلاق مؤشر الحسابات القومية الربعية استغرق نحو 18 شهرا مشيرة إلى أن البلاد بحاجة لبيانات اقتصادية حديثة تواكب سرعة الاقتصاد الوطني والعالمي عموما وهو ما تسعى (الإحصاء) لتحقيقه.
وذكرت أن الرقم الاحصائي الجديد الذي أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة شهد تراجعا نسبته 7ر3 في المئة تطلب ايجاد قاعدة بيانات تواكب هذا الاطلاق إذ تم في وقت سابق ايجاد واطلاق نظام أرقام سوق العمل ليغطي البيانات الربعية للسوق.
وأشارت إلى نظام متكامل مع القطاع النفطي والشركات النفطية يحتوي على بيانات ربعية لقطاع النفط ويضم 136 مؤشرا.
من جهته قال المدير العام للادارة بالانابة عثمان العثمان في تصريح مماثل إن انتاج الرقم الاحصائي الجديد استدعى ايجاد منظومة كبيرة من البيانات والجهات المعنية لاسيما انه تم اصدار الرقم بالأسعار الثابتة والجارية (الحقيقة).
ولفت العثمان إلى أهمية إحصائية النمو الاقتصادي للعديد من الجهات الرقابية لكونها أحد أهم مؤشرات التنمية في البلاد.
وعن مشاريع الإدارة المستقبلية أفاد بأن جهودها منصبة حاليا على التعداد السكاني لعام 2020 موضحا أنه سيعتمد بدرجة رئيسية على السجلات الإدارية والمسوح الميدانية وذلك للمرة الاولى علما أن التعدادات السابقة اقتصرت على المسوح الميدانية فقط.
وأشار إلى وجود شراكات كثيرة مع مؤسسات وجهات حكومية منها معهد الأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لاجراء المسوح الميدانية.
وفي السياق ذاته قدمت (الاحصاء) عرضا تفصيلا لإحصائية أعدتها عن الرقم الاحصائي الجديد الذي أظهر نمو الاقتصاد الكويتي في الاشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 2ر9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وبينت الاحصائية أن القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال فترة الاشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغت 53ر26 مليون دينار كويتي (نحو 8ر87 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت بالأسعار الثابتة نحو 53ر29 مليون دينار (نحو 7ر97 مليون دولار) متراجعة بنسبة 2ر3 في المئة عن الفترة نفسها من عام 2016.
وأظهرت ارتفاع مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية إلى 5ر45 في المئة خلال الربع الثالث من 2017 مقابل نحو 4ر43 في المئة في نفس الفترة من 2016.
وذكرت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة تراجعت إلى 57 في المئة خلال الربع الثالث من 2017 مقابل نحو 3ر60 في المئة للفترة ذاتها من 2016.
وقالت إن تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث من 2017 في الاحصائية يظهر أن إنتاج النفط الخام والغاز يمثل نحو 3ر55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
وأوضحت أن القيمة المضافة لهذا النشاط بلغت خلال الربع الثالث من 2017 نحو 4ر5 مليار دينار (نحو 8ر17 مليار دولار) متراجعة بنسبة 9 في المئة مقارنة بذات الفترة من 2016.
وعزت الاحصائية تراجع القيمة المضافة لهذا النشاط بالأسعار الثابتة إلى تراجع الكميات المنتجة مبينة أن الأسعار الجارية في هذا النشاط حققت نموا نسبته 9ر6 في المئة لتبلغ 6ر3 مليار دينار (نحو 8ر11 مليار دولار).
وبينت أن مساهمة نشاط الصناعة التحويلية الذي يشمل صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بلغت 7ر5 في المئة في حين تراجعت هذه النسبة إلى 2ر5 في المئة بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى نمو تجارة الجملة والتجزئة في الربع الثالث من 2017 بنسبة 1ر8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2016 في حين حقق نشاط الوساطة المالية بالأسعار الجارية نموا طفيفا خلال الربع الثالث من 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من 2016. (النهاية) ف ن ك / ه ث / أ م ح
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث –2017
مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث –2017
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   المجلس الوطني للثقافة يعلن الفائزين بجوائز الكويت التقديرية والتشجيعية لعام 2017
2.   عام 2017 يشهد رحيل شخصيات كويتية ودولية تركت بصمة باقية في الوجدان
3.   الصندوق الكويتي للتنمية يواصل في 2017 الوفاء بالتزاماته تجاه الدول الشقيقة والصديقة
4.   عام 2017 يحفل بإنجازات أظهرت اهتمام دولة الكويت بمجالات مختلفة
5.   مجلس الأمة الكويتي يوافق على رسالتين ضمن بند كشف (الرسائل الواردة)
6.   (المشروعات السياحية) الكويتية: نعمل وفق خطط استراتيجية لتجديد قطاعي السياحة والترفيه
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS