غزة - 26 - 12 (كونا) -- طالب تجمع المؤسسات الحقوقية وعدد من الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء بتوفير الحماية الكاملة للقوافل التي تقل ذوي أسرى قطاع غزة لدى زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية باعتباره حقا كفله القانون الدولي.

ودعا تجمع ضم (مركز حماية لحقوق الإنسان) و(مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق) و(الهيئة الدولية للحقوق والتنمية) و(مركز سواسية لحقوق الانسان) و(مركز مشكاة لحقوق الإنسان) و(مركز عدالة واحدة لحقوق الإنسان) في مؤتمر صحفي عقده أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربي مدينة غزة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الأسرى وذويهم وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني.

وقال المتحدث باسم التجمع خليل شاهين خلال كلمته نيابة عن التجمع انه "يجب على الصليب الأحمر اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية اهالي الأسرى وعدم المساس بهم".

وطالب شاهين باتخاذ قرارات ملزمة لمنع الاعتداء على أهالي الأسرى وإلزام إسرائيل باحترام الحصانة الدبلوماسية الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر بما يضمن حرية عملها وتنفيذها قواعد القانون الدولي.

ودعا وسائل الاعلام المختلفة بالتفاعل مع قضية الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها قضية إنسانية بامتياز.

وفي سياق متصل طالبت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية المؤسسات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالخروج عن صمتها إزاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى وذويهم.

وقال المتحدث باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية مصطفى المسلماني خلال كلمته في مؤتمر صحفي منفصل عقدته اللجنة أمام مقر الصليب الأحمر "إن هذه الممارسات والجرائم التي ترتكب بحق الأسرى وذويهم مغطاة من قبل الحكومة الإسرائيلية ومن أعلى مستوى".

وأضاف المسلماني أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال "تحدث أمام مرأى ومسمع جميع منظمات حقوق الانسان التي كفلت حرية الزيارات لأهالي الأسرى في السجون" مطالبا بتوفير الحماية للاهالي أثناء الزيارة وبعدها.

واكد فشل هذه السياسة الهمجية للاحتلال ضد الأسرى وذويهم مضيفا "واهم (الاحتلال) أنه بأفعاله سيحصل على أية معلومة تخص جنوده المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بغزة" مشددا على أن المقاومة لن تتنازل عن شروطها قبل الإفراج عن الأسرى داخل السجون.

وطالب المسلماني القيادة الفلسطينية بالتحرك العاجل لرفع قضايا على قادة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتهم في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

يذكر أن عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف أرون حزان اقتحم أمس الاثنين حافلة أهالي أسرى قطاع غزة أثناء زيارتهم لأبنائهم داخل سجن (رامون) وقام بالاعتداء عليهم بألفاظ نابية ومن ثم حملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التهجم على ذوي أسرى قطاع غزة.(النهاية) و ا ب / أ م س