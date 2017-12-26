بروكسل - 26 - 12 (كونا) -- انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء قرار اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا منع زعيم معارض من خوض انتخابات الرئاسة معتبرا ذلك انه يثير "شكوكا جدية بشأن التعددية السياسية في روسيا وامكانية اجراء انتخابات ديمقراطية في العام المقبل".

وقالت ماجا كوسيجانسيك المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان إن المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي ادين باتهامات تتعلق بالفساد في روسيا أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه حرم من حقه في محاكمة عادلة خلال النظر في قضيته عام 2013.

واضافت انه "لا يجوز استخدام الاتهامات ذات الدوافع السياسية للحرمان من المشاركة السياسية اذ نتوقع من السلطات الروسية العمل على ضمان وجود فرص متكافئة لاسيما خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 18 مارس المقبل".

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا أعلنت أمس الاثنين منع الزعيم المعارض نافالني (41 عاما) من خوض انتخابات الرئاسة في العام المقبل قائلة إنه غير مؤهل بسبب إدانة جنائية سابقة.

واصدرت محكمة روسية حكما بالسجن خمس سنوات مع ايقاف التنفيذ بحق نافالني الذي كان يتوقع أن يكون منافسا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي يسعى للفوز بفترة رئاسية رابعة.(النهاية) ن خ / ط م ا