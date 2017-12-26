الإعلام موجز الأخبار على نشرة كونا ليوم الثلاثاء حتى الساعة 00ر12 بتوقيت غرينتش 26/12/2017 | LOC15:00

12:00 GMT | أخبار الكويت مسقط - سلطنة عمان تعلن ارجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2019. عمان - الجيش السوري يعلن انه تم التوصل لاتفاق بشأن اجلاء مسلحي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائلها من مناطق في ريف دمشق الجنوبي. انقرة - السلطات التركية تذكر ان قوات الحدود اعتقلت 22 مهاجرا غير شرعي بمدينة (هطاي) جنوب تركيا. القاهرة - مسؤول كويتي يؤكد اهمية الانتهاء من كافة المعوقات التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي العربي. انقرة - السلطات التركية تعلن ان قواتها اعتقلت 12 شخصا يشتبه في انتمائهم لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بمدينة (أضنة) جنوب تركيا.(النهاية) ع ع ح إطبع أرسل حفظ Share مشاركة